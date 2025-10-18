Собачий рацион с подвохом: мясо — не главное, где прячется настоящая польза

Натуральное кормление кажется простым: возьми побольше мяса — и готово. Но в природе хищник в первую очередь ест внутренности добычи — именно там сосредоточены витамины и микроэлементы, которые трудно набрать из одного только филе. Разберёмся, какие субпродукты действительно нужны собаке, как их безопасно готовить и как вписать в меню так, чтобы усилить пользу, а не разбалансировать рацион.

Почему субпродукты — не "довесок", а важная часть рациона

Субпродукты — это целый набор органов с разными задачами для организма. У каждого — свой профиль нутриентов: где-то больше витамина A, где-то — таурина, где-то — микроэлементов. Поэтому они не взаимозаменяемы и дозируются по-разному. В натуральном рационе удобно разделять их на две группы: "мышечные субпродукты" (работают как мясо) и "секретирующие органы" (концентраты нутриентов, требующие строгих лимитов).

Базовые принципы

Мышечные субпродукты можно включать в "мясные" 70-80% рациона: они похожи на филе по белку и аминокислотам. Секретирующие органы — в сумме до ~10%: печень около 5%, другие (почки, селезёнка и т. п.) — около 5%. Кости — только сырые и строго рассчитанные по кальцию; варёные кости запрещены. Промкорм + "вкусняшки" из субпродуктов — не более 10% суточной калорийности. Гигиена и термообработка — особенно для свинины и добычи (кабан), где необходима полная готовность (внутренняя температура не ниже 71 °C).

Какие субпродукты давать и зачем они нужны

Мышечные субпродукты: "белковый фундамент"

Сердце — плотный источник белка, коэнзима Q10 и таурина; поддержка сердца и выносливости.

Язык, желудки птиц — питательно, текстура "работает" как мясо; удобно нарезать и сушить в дегидраторе как тренировочные лакомства.

Секретирующие органы: "витаминные концентраты"

Печень — лидер по витамину A, меди, B12 и фолату. Польза огромна, но передозировка реальна: ориентир — до 5% от всего рациона.

Почки — селен, железо, витамины группы B (особенно рибофлавин и B12). Но много пуринов — осторожно при склонности к уратным камням (актуально для далматинов).

Для разнообразия и "поведенческой пользы"

Лёгкие — низкокалорийные, "объёмные", подходят как диетическая добавка и лёгкое лакомство.

Рубец (говяжий желудок) — повышенная вкусовая привлекательность, умеренный белок и невысокая калорийность в сыром виде; при сушке калорийность растёт.

Сравнение популярных субпродуктов