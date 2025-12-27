Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уролог исследует снимок почек
Уролог исследует снимок почек
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:14

Орган из другого мира внутри человека: медицина открывает дверь, которую боялись трогать

Генетически модифицированные свиные почки начали пересаживать пациентам — Guardian

Свиные почки уже в ближайшем будущем могут стать альтернативой человеческим органам при трансплантации и, более того, превзойти их по качеству. Такой сценарий развития трансплантологии описывает зарубежное издание Guardian со ссылкой на директора медицинского центра Langone Health, хирурга Роберта Монтгомери.

Генетическая модификация снижает риск отторжения

По данным издания, ключевую роль в развитии технологии играет генная инженерия. Эксперты отмечают, что за счет точечного редактирования генома свиней риск иммунного отторжения органов у человека значительно уменьшается. Это делает ксенотрансплантацию — пересадку органов от животных — гораздо более безопасной и перспективной.

Ученые подчеркивают, что современные методы позволяют адаптировать органы животных под физиологические особенности человека, устраняя основные биологические барьеры, которые ранее делали такие операции невозможными.

Первые операции и планы испытаний

В материале Guardian отмечается, что клинические испытания уже начались.

"Первая пересадка в рамках испытаний уже была проведена, а следующая запланирована на январь", — говорится в публикации.

Согласно планам исследователей, шесть пациентов получат почки свиней, чьи органы были отредактированы на генном уровне в десяти ключевых участках. Эти изменения направлены на максимальное снижение вероятности отторжения трансплантата.

Возможное расширение программы

Если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрит дальнейшее расширение клинических испытаний, программа может получить новое развитие. В этом случае трансплантацию свиных почек планируется провести еще 44 пациентам.

Эксперты считают, что успешная реализация проекта способна кардинально изменить ситуацию с нехваткой донорских органов и сократить очереди на пересадку, которые сегодня остаются одной из самых острых проблем современной медицины.

