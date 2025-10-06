Оренбург уволил Слишковича после серии поражений: команда на грани вылета из РПЛ
Футбольный клуб "Оренбург", выступающий в Российской премьер-лиге, объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Слишковичем. Решение принято после серии неудачных матчей — команда потерпела четыре поражения подряд и опустилась на нижние позиции в турнирной таблице.
Информация об уходе специалиста появилась в официальном Telegram-канале клуба, где руководство поблагодарило боснийского наставника за проделанную работу и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.
"Клуб благодарит Владимира Слишковича за вклад в развитие команды и желает удачи в будущем", — говорится в заявлении "Оренбурга".
Причины ухода: серия поражений и потеря уверенности
Решение об отставке стало закономерным итогом череды неудач. Под руководством Слишковича "Оренбург" проиграл четыре матча подряд, а последним стал поединок против "Ростова", состоявшийся 5 октября. Встреча завершилась со счётом 0:1.
После 11 туров команда занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав всего 7 очков. Несмотря на то что игра оренбуржцев порой выглядела содержательно, результат оставлял желать лучшего.
Итоги работы Слишковича в сезоне-2024/25
|Показатель
|Значение
|Проведено матчей
|11
|Победы
|2
|Ничьи
|1
|Поражения
|8
|Место в таблице
|14-е
|Разница мячей
|10-23
Для клуба, который в прошлом сезоне показывал стабильную игру в середине таблицы, такая серия стала тревожным сигналом. Болельщики отмечают, что в этом году "Оренбург" часто терял очки в концовках матчей, а оборона выглядела неуверенно.
Кто такой Владимир Слишкович
Боснийский специалист Владимир Слишкович возглавил "Оренбург" в октябре 2024 года. До этого он работал в тренерском штабе московского "Спартака", где некоторое время исполнял обязанности главного тренера после ухода Гильермо Абаскаля.
Ранее Слишкович трудился в структуре клуба "Црвена Звезда" и имел опыт работы с молодёжными командами. Он известен как специалист, уделяющий внимание тактической гибкости и индивидуальной подготовке игроков.
"Мы старались развивать команду, строить игру с мячом, но в футболе всегда решает результат", — говорил тренер ранее в одном из интервью.
Что пошло не так
Аналитики отмечают, что основной проблемой "Оренбурга" стало отсутствие стабильности в обороне и реализации моментов. Команда часто владела инициативой, но допускала грубые ошибки в защите.
Кроме того, состав клуба обновился почти на треть, и процесс притирки игроков занял больше времени, чем ожидалось. На фоне усиления конкурентов в лиге оренбуржцам не удалось удержать баланс между атакой и защитой.
Что дальше
В ближайшие туры команда постарается стабилизировать результаты и выйти из зоны вылета. Игрокам предстоит адаптироваться к новым требованиям тренерского штаба, а руководству — сделать стратегически верный выбор.
Зимняя пауза станет ключевым моментом для пересмотра состава и обновления игровой схемы. При грамотных изменениях у "Оренбурга" сохраняются хорошие шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.
