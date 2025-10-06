Оренбург уволил Слишковича после серии поражений: команда на грани вылета из РПЛ

Футбольный клуб "Оренбург", выступающий в Российской премьер-лиге, объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Слишковичем. Решение принято после серии неудачных матчей — команда потерпела четыре поражения подряд и опустилась на нижние позиции в турнирной таблице.

Информация об уходе специалиста появилась в официальном Telegram-канале клуба, где руководство поблагодарило боснийского наставника за проделанную работу и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.

"Клуб благодарит Владимира Слишковича за вклад в развитие команды и желает удачи в будущем", — говорится в заявлении "Оренбурга".

Причины ухода: серия поражений и потеря уверенности

Решение об отставке стало закономерным итогом череды неудач. Под руководством Слишковича "Оренбург" проиграл четыре матча подряд, а последним стал поединок против "Ростова", состоявшийся 5 октября. Встреча завершилась со счётом 0:1.

После 11 туров команда занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав всего 7 очков. Несмотря на то что игра оренбуржцев порой выглядела содержательно, результат оставлял желать лучшего.

Итоги работы Слишковича в сезоне-2024/25