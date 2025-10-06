Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:39

Оренбург уволил Слишковича после серии поражений: команда на грани вылета из РПЛ

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович покинул команду после четвёртого подряд поражения

Футбольный клуб "Оренбург", выступающий в Российской премьер-лиге, объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Слишковичем. Решение принято после серии неудачных матчей — команда потерпела четыре поражения подряд и опустилась на нижние позиции в турнирной таблице.

Информация об уходе специалиста появилась в официальном Telegram-канале клуба, где руководство поблагодарило боснийского наставника за проделанную работу и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.

"Клуб благодарит Владимира Слишковича за вклад в развитие команды и желает удачи в будущем", — говорится в заявлении "Оренбурга".

Причины ухода: серия поражений и потеря уверенности

Решение об отставке стало закономерным итогом череды неудач. Под руководством Слишковича "Оренбург" проиграл четыре матча подряд, а последним стал поединок против "Ростова", состоявшийся 5 октября. Встреча завершилась со счётом 0:1.

После 11 туров команда занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав всего 7 очков. Несмотря на то что игра оренбуржцев порой выглядела содержательно, результат оставлял желать лучшего.

Итоги работы Слишковича в сезоне-2024/25

Показатель Значение
Проведено матчей 11
Победы 2
Ничьи 1
Поражения 8
Место в таблице 14-е
Разница мячей 10-23

Для клуба, который в прошлом сезоне показывал стабильную игру в середине таблицы, такая серия стала тревожным сигналом. Болельщики отмечают, что в этом году "Оренбург" часто терял очки в концовках матчей, а оборона выглядела неуверенно.

Кто такой Владимир Слишкович

Боснийский специалист Владимир Слишкович возглавил "Оренбург" в октябре 2024 года. До этого он работал в тренерском штабе московского "Спартака", где некоторое время исполнял обязанности главного тренера после ухода Гильермо Абаскаля.

Ранее Слишкович трудился в структуре клуба "Црвена Звезда" и имел опыт работы с молодёжными командами. Он известен как специалист, уделяющий внимание тактической гибкости и индивидуальной подготовке игроков.

"Мы старались развивать команду, строить игру с мячом, но в футболе всегда решает результат", — говорил тренер ранее в одном из интервью.

Что пошло не так

Аналитики отмечают, что основной проблемой "Оренбурга" стало отсутствие стабильности в обороне и реализации моментов. Команда часто владела инициативой, но допускала грубые ошибки в защите.

Кроме того, состав клуба обновился почти на треть, и процесс притирки игроков занял больше времени, чем ожидалось. На фоне усиления конкурентов в лиге оренбуржцам не удалось удержать баланс между атакой и защитой.

Что дальше

В ближайшие туры команда постарается стабилизировать результаты и выйти из зоны вылета. Игрокам предстоит адаптироваться к новым требованиям тренерского штаба, а руководству — сделать стратегически верный выбор.

Зимняя пауза станет ключевым моментом для пересмотра состава и обновления игровой схемы. При грамотных изменениях у "Оренбурга" сохраняются хорошие шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

