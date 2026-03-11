Наледь под ногами стала дорогой к деньгам: оренбуржец выиграл суд против управляющей компании

Житель Оренбурга поскользнулся на обледеневшем тротуаре возле своего дома прошлой зимой. Мужчина получил сложные переломы, из-за которых несколько месяцев не мог работать. В Ленинском районном суде он доказал, что управляющая компания плохо убирала снег и наледь на придомовой территории. Суд признал это причиной падения. С компании взыскали 90 тысяч рублей компенсации морального вреда, расходы на лекарства, судебные издержки и штраф. Итоговая сумма вышла около 170 тысяч рублей.

Обстоятельства падения

Прошлой зимой тротуар у дома в Оренбурге покрылся льдом. Местный житель поскользнулся именно там и сильно ударился. Травмы оказались серьезными — сложные переломы, которые надолго выбыли мужчину из строя.

Он пропустил несколько месяцев работы из-за восстановления. Боль и ограничения в движениях сильно усложнили жизнь. Падение произошло на придомовой территории, где управляющая компания отвечает за уборку.

Мужчина собрал доказательства: фото наледи, свидетельства соседей. Это помогло связать инцидент напрямую с бездействием УК. Такие случаи зимой в регионах с морозами повторяются часто.

"Управляющие компании в ответе за безопасность дворов, особенно зимой, когда наледь образует скользкие ловушки. Регулярная уборка снега и реагенты — это не прихоть, а обязанность по закону. В Оренбургской области суровые зимы требуют особого внимания к инфраструктуре. Суды теперь строже смотрят на такие промахи, и это правильно — люди не должны рисковать здоровьем из-за чьей-то лени." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Судебное разбирательство

Истец подал в Ленинский районный суд Оренбурга. Там он доказал, что УК не выполняла обязанности по очистке территории. Судьи изучили все материалы и согласились с доводами.

Компания не смогла опровергнуть факты. Наледь на тротуаре лежала давно, без обработки. Это стало ключевым аргументом для решения.

Заседания прошли быстро, без лишних проволочек. Пострадавший представил медицинские справки о переломах и потерянном доходе. Суд учел все детали травмы.

Решение вынесли в пользу жителя. УК признали виновной в создании опасной ситуации. Это типичный пример, когда суд защищает права жильцов.

Компенсации и итоги

С управляющей компании взыскали 90 тысяч рублей за моральный вред. Добавили расходы на лекарства и лечение. Плюс судебные издержки и штраф за бездействие.

Общая сумма перевалила за 170 тысяч рублей. Деньги должны выплатить истцу в ближайшее время. Это покроет часть убытков от травмы.

УК теперь обязана улучшить уборку во дворе. Подобные иски заставляют компании работать лучше. Жильцы в Оренбурге надеются на меньше падений зимой.