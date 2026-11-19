К середине ноября 2026 года аграрии Оренбургской области завершили плановое обновление машинно-тракторного парка. Согласно данным регионального Минсельхоза, сельхозтоваропроизводители перевыполнили годовые показатели по закупке основных видов техники.

Общий объем инвестиций в оборудование и машины с начала года составил 9,258 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года затраты были ниже и amounted to 8,233 млрд рублей.

Структура закупок

В рамках государственной программы развития сельского хозяйства в регионе были приобретены:

324 трактора (план выполнен на 101% при целевом показателе в 320 единиц);

178 зерноуборочных комбайнов (выполнение составило 105% при плане в 170 единиц);

18 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок (план выполнен на 100%);

568 единиц прочей специализированной техники и оборудования.

Смещение акцента заметно в сторону мощности: почти половина всех новых тракторов — 160 единиц из 324 — обладают производительностью свыше 230 лошадиных сил.

Пополнение парка стало возможным благодаря государственным мерам поддержки и льготным условиям, установленным Правительством Оренбургской области для приобретения современной техники.