Зубр
Зубр
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 13:17

Зубры на самообеспечении: жители Орла собирают на корм животным, пока бюджет уходит на флагштоки

Жители Орловской области обратились к региональным властям с требованием финансово поддержать нацпарк "Орловское полесье" в рамках сбора средств на покупку прицепа для кормов. Несмотря на то что зубр является официальным символом региона, расходы по его содержанию вновь легли на плечи обычных граждан. Критика со стороны общественности связана с контрастом между активным пиаром дикого зверя на высшем уровне и отсутствием бюджетного финансирования нужд животных. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

В социальных сетях развернулась дискуссия о приоритетах расходования регионального бюджета, где пользователи призывают чиновников направлять средства на реальные нужды экосистемы, а не только на имиджевые проекты. Граждане отмечают, что пока животные нуждаются в помощи, администрация тратит ресурсы на флагштоки и иные второстепенные статьи расходов.

"А у нас власть может сама что-либо решить, не привлекая простой народ? Поймите меня правильно, я далеко не против помощи, чем всегда и занимаюсь, Но! На лечение детям — собирают люди и благотворительные фонды, кошкам-собакам — снова люди, зубрам — опять мы. Зато как Снегурочку установить или этот ненужный флагшток — то это власть. Зубрам эти деньги больше бы пригодились! Позорище!", — заявил один из местных жителей.

Парадоксальная ситуация сложилась вокруг специально созданного Благотворительного фонда защиты и поддержки Европейского зубра, который, по данным журналистов, за годы своего существования демонстрирует лишь нулевую финансовую отчетность. Как подчеркивают представители нацпарка "Орловское полесье", деятельность данной организации остается для них номинальной, а реальная поддержка поступает из других источников. Согласно материалам расследования, фонд не имеет в штате сотрудников и не ведет операционной активности, несмотря на участие региональной Корпорации развития.

Эксперты указывают на явный диссонанс: символ региона активно продвигается в медиапространстве и преподносится в качестве престижных подарков высокопоставленным лицам, однако его выживание в естественной среде остается задачей энтузиастов. Реакции на подобные призывы со стороны властей пока не последовало, что лишь усиливает общественное недовольство. Ситуация остается показательным примером разрыва между брендовым позиционированием территорий и реальной поддержкой природоохранных инициатив.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

