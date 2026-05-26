Дерево
© unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Арсений Громов Опубликована сегодня в 11:31

Куда прятаться — под плитку? Жители Орла в ярости от раскаленного города после вырубки деревьев

Жители Орла выразили обеспокоенность критической ситуацией с озеленением города, возникшей после масштабной вырубки деревьев на улицах. Горожане отмечают, что отсутствие древесного покрова привело к превращению общественных пространств в раскаленные зоны, где температура в период зноя достигает экстремальных отмечеток. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Орловцы задаются вопросом, как компенсировать утрату природной тени на участках, полностью покрытых тротуарной плиткой, где высадка новых деревьев представляется невозможной.

"В Орле после вырубки деревьев теперь ещё проблемы и с тени, и куда спрятаться от этой жары? Под плитку?!", — отметила горожанка, подчеркнув абсурдность ситуации.

В свою очередь, представители городской администрации подчеркнули, что процесс обновления инфраструктуры является необходимой частью развития современного мегаполиса. Согласно заявлению чиновников, зелёные насаждения играют ключевую роль в фильтрации городского воздуха, поэтому при невозможности восстановления флоры на конкретном участке, муниципалитет рассматривает альтернативные локации для озеленения. Также в мэрии добавили, что жителям необходимо проявить терпение и приспособиться к проводимой трансформации городской среды.

Ранее в ходе обсуждения проекта на заседании профильного комитета горсовета стало известно о разработке нового регламента. Согласно инициативе, любые вопросы по изменению ландшафтного дизайна и озеленению областного центра в дальнейшем будут проходить обязательное предварительное согласование с общественностью. Пока же горожанам предлагается адаптироваться к текущим условиям, сопровождающим переходный период городского благоустройства.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам

