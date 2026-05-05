© unsplash.com by Andrey Nikolaev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 14:01

Секретные директивы и потерянные бюджеты: эксперт раскрыл правду о состоянии трамваев в Орле

В общественном сознании жителей Орла десятилетиями культивировалось убеждение, что возрождение городского электротранспорта невозможно из-за колоссальной дороговизны подвижного состава и инфраструктуры. Однако данные судебного эксперта О. В. Кравченко кардинально меняют представление о причинах упадка отрасли, опровергая мифы о нерентабельности трамваев и троллейбусов. Анализ показывает, что при грамотном управлении и отсутствии избыточной конкуренции со стороны автобусов предприятие могло бы демонстрировать высокую доходность. Об этом со ссылкой на газету "Орловская среда-плюс" сообщает издание "ОрелТаймс".

Эксперт подчеркивает, что технические характеристики электротранспорта значительно превосходят эксплуатационный потенциал автобусов, срок службы которых в разы меньше. По мнению специалиста, интеграция автобусов в троллейбусные парки неизбежно приводит к разбазариванию муниципальных ресурсов и деградации системы перевозок.

В заключении эксперта также отмечается, что существующие аргументы чиновников об изношенности сетей и отсутствии средств не находят подтверждения в реальности. Кравченко указывает на наличие директивных писем Минтранса РФ, которые обязывают регионы заменять маршрутные автобусы на экологичный электротранспорт, включив Орел в соответствующий список приоритетных городов. Финансовые возможности для реализации данных программ существовали на федеральном уровне, однако городская администрация, по всей видимости, не предприняла необходимых шагов для привлечения бюджетных инвестиций.

Аналитики полагают, что текущее состояние транспортной сферы выгодно лишь частным перевозчикам, функционирующим вне прозрачного контроля. Переход управления трамвайно-троллейбусным предприятием на региональный уровень рассматривается как вынужденная антикризисная мера. Только через комплексную реформу и устранение коррупционных рисков в организации пассажирских перевозок возможна реанимация муниципального электротранспорта в областном центре.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

