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Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина
Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина
© Пресс-служба Театра на Трубной
Главная / Центральный федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 10:51

Билетов на всех не хватит: в Орле предложили радикальный способ избавления от очередей в театры

Рабочие встречи региональных властей в Орле, где обычно решают коммунальные вопросы, неожиданно сменили повестку на обсуждение культуры. Участники совещания 15 июня признали, что область столкнулась с резким спросом на театральные постановки, который превышает возможности залов. Из-за нехватки билетов среди горожан растет недовольство, что становится заметным в социальных сетях, пишет издание "ОрелТаймс".

Чиновники видят закономерность в том, что аудитория театров нуждается в расширении доступности, однако классические методы решения проблемы не рассматриваются. Губернатор Андрей Клычков предложил департаменту культуры пересмотреть ценовую политику, связав стоимость билетов с качеством декораций и затратами на постановки.

"Это, наверное, не самая приятная тема для губернатора, но нужно смотреть и на экономику этого процесса", — отметил Андрей Клычков.

По мнению главы региона, рыночный подход поможет сбалансировать спрос и предложение в театральной сфере. Предполагается, что рост стоимости билетов позволит сократить очереди в кассы, отсеяв часть зрителей. Подобная мера фактически переводит посещение театров в разряд более статусных и затратных мероприятий, требующих подготовки семейного бюджета.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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