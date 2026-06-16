Билетов на всех не хватит: в Орле предложили радикальный способ избавления от очередей в театры

Рабочие встречи региональных властей в Орле, где обычно решают коммунальные вопросы, неожиданно сменили повестку на обсуждение культуры. Участники совещания 15 июня признали, что область столкнулась с резким спросом на театральные постановки, который превышает возможности залов. Из-за нехватки билетов среди горожан растет недовольство, что становится заметным в социальных сетях, пишет издание "ОрелТаймс".

Чиновники видят закономерность в том, что аудитория театров нуждается в расширении доступности, однако классические методы решения проблемы не рассматриваются. Губернатор Андрей Клычков предложил департаменту культуры пересмотреть ценовую политику, связав стоимость билетов с качеством декораций и затратами на постановки.

"Это, наверное, не самая приятная тема для губернатора, но нужно смотреть и на экономику этого процесса", — отметил Андрей Клычков.

По мнению главы региона, рыночный подход поможет сбалансировать спрос и предложение в театральной сфере. Предполагается, что рост стоимости билетов позволит сократить очереди в кассы, отсеяв часть зрителей. Подобная мера фактически переводит посещение театров в разряд более статусных и затратных мероприятий, требующих подготовки семейного бюджета.