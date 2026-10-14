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Главная / Орловская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:27

Орловцы получили неожиданный сюрприз от налоговой: поступления в федеральный бюджет выросли в полтора раза

В Орловской области подвели итоги работы налоговой службы за восемь месяцев текущего года, продемонстрировав существенный рост бюджетных поступлений. В федеральный бюджет было перечислено 14,3 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза, а сборы в территориальный бюджет составили более 30,2 млрд рублей. Дополнительно ведомство обеспечило поступление около 26 млрд рублей в качестве страховых взносов на обязательное социальное страхование. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Жителям региона предстоит выплатить имущественные налоги на общую сумму 3,7 млрд рублей, при этом крайним сроком исполнения обязательств установлено 1 декабря 2026 года. По словам начальника профильного отдела управления Игоря Короткова, объем начислений значительно вырос по сравнению с данными 2024 года, увеличившись на 58,1%. Процесс рассылки соответствующих уведомлений налогоплательщикам уже стартовал в сентябре.

Для удобства граждан региональная налоговая служба перешла на расширенный график обслуживания, который будет действовать до 10 декабря. Прием посетителей в обособленном подразделении №1 города Орла, расположенном на Московском шоссе, организован в будние дни с увеличенными часами работы во вторник и четверг до 20:00. Также стоит напомнить, что через многофункциональные центры региона налогоплательщики могут получить полный спектр услуг по вопросам имущественных налогов в электронном формате.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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