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Главная / Орловская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:07

Орёл растит отличников для Москвы: из 58 стобалльников в местные вузы поступили только 15

В Орловской области подвели итоги приемной кампании для выпускников, получивших высший балл на едином государственном экзамене. Из 58 "стобалльников" текущего года продолжить обучение в местных вузах предпочли лишь 15 человек. Статистические данные были озвучены в ходе заседания регионального Правительства 9 ноября. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Руководитель Департамента образования региона Татьяна Патова доложила о значительных показателях успеваемости: 88% выпускников стали студентами вузов, причем 77% из них зачислены на бюджет. По словам главы ведомства, наиболее популярными направлениями для абитуриентов с высокими баллами остаются ведущие столичные учреждения, такие как МГТУ имени Баумана и ВШЭ.

"В основном в этом году ребята, набравшие 100 баллов на ЕГЭ по одному или нескольким предметам, поступали в Высшую школу экономики и МГТУ им. Н. Э. Баумана. 15 ребят-стобалльников решили остаться в Орле и поступили в Орловский государственный университет и Орловский государственный аграрный университет", — рассказала Патова.

Общее количество стобалльных работ в регионе сохранилось на уровне прошлого года. Значительный рост отличных результатов наблюдается по ряду профильных предметов, включая физику, где зафиксировано 11 высших оценок против 4 в прошлом году. Успехи выпускников по профильной математике также выросли вдвое, составив восемь работ, а по русскому языку отличники показали результат в 17 стобалльных работ.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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