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Орловская область
Орловская область
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Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 11:54

После удара осталось больше вопросов, чем ответов: власти Орловской области так не сказали, кто восстановит "Протон"

Правительство Орловской области не дало конкретных ответов о судьбе завода "Протон" и его сотрудников после ракетного удара 23 октября. Издание "ОрелТаймс" спрашивало, какую поддержку получат пострадавшие предприятия, будут ли восстанавливать завод и за чей счёт, а также будут ли работники получать зарплату, пока производство стоит.

В ответе региональные власти сослались на постановление правительства области № 575 от 26 октября. По данным областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, на пострадавших предприятиях введён режим простоя, и выплаты работникам будут производиться по действующему законодательству. Сотрудникам восстанавливают документы, сгоревшие при пожаре, а возможность возобновить производство обсуждают с Минпромторгом. Будут ли восстанавливать корпуса и кто это оплатит, власти не уточнили.

Постановление № 575 определяет размер компенсаций пострадавшим. Деньги на них выделят из федерального бюджета и резервного фонда правительства области:

  • семьям погибших — 1,567 млн рублей за каждого погибшего, в равных долях на каждого члена семьи;
  • получившим тяжёлый вред здоровью — 627 тыс. рублей, лёгкий — 313 тыс. рублей;
  • пострадавшим без вреда здоровью — 156,75 тыс. рублей;
  • за частичную утрату имущества первой необходимости — 78 375 рублей на человека, за полную — 156 750 рублей.

В результате удара по "Протону" погибли пять человек, их тела нашли при разборе завалов. Ещё 19 человек пострадали и находятся в больницах. Губернатор Андрей Клычков пообещал помочь 36 работникам, чьи документы сгорели при пожаре. Другое пострадавшее предприятие, "Ресурс-Связь", также затронуто постановлением о поддержке.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.

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