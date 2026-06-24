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Клещи
Клещи
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Главная / Центральный федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:15

Тихая угроза в зеленых зонах: Орел закрывает главные площадки отдыха ради безопасности

Орел взялся за уничтожение клещей: названы парки и пляжи, куда лучше не соваться с 24 июня

Власти Орла предупредили жителей о предстоящей дезинсекции городских зеленых зон. С 24 июня специалисты приступят к распылению препаратов против клещей в популярных местах отдыха горожан. Об этом сообщается на сайте издание "ОрелТаймс".

Первый этап обработки охватит скверы Комсомольский, Бунина, Гуртьева, Тургенева, Поликарпова, а также территорию Историко-литературного квартала, пляж и парки "Орловская крепость" и Разградский. 25 июня подрядчики перейдут к работам в "Ботанике", на бульваре Молодёжи, в Медведевском лесу, скверах "Орлята", Орловских партизан и локациях у Силикатного пруда и озера Светлая жизнь.

Меры принимаются на фоне высокой активности паразитов в регионе. По последним данным, клещи укусили уже 1187 жителей области. Как уточнили профильные ведомства, у пяти взрослых пациентов медики зафиксировали диагноз "болезнь Лайма".

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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