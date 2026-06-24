Тихая угроза в зеленых зонах: Орел закрывает главные площадки отдыха ради безопасности

Власти Орла предупредили жителей о предстоящей дезинсекции городских зеленых зон. С 24 июня специалисты приступят к распылению препаратов против клещей в популярных местах отдыха горожан. Об этом сообщается на сайте издание "ОрелТаймс".

Первый этап обработки охватит скверы Комсомольский, Бунина, Гуртьева, Тургенева, Поликарпова, а также территорию Историко-литературного квартала, пляж и парки "Орловская крепость" и Разградский. 25 июня подрядчики перейдут к работам в "Ботанике", на бульваре Молодёжи, в Медведевском лесу, скверах "Орлята", Орловских партизан и локациях у Силикатного пруда и озера Светлая жизнь.

Меры принимаются на фоне высокой активности паразитов в регионе. По последним данным, клещи укусили уже 1187 жителей области. Как уточнили профильные ведомства, у пяти взрослых пациентов медики зафиксировали диагноз "болезнь Лайма".