Орловские врачи назвали анализы, которые находят рак на нулевой стадии: проверьте список

Регулярные профилактические осмотры остаются наиболее эффективным способом ранней диагностики злокачественных новообразований в Орловской области. Медицинские специалисты подчеркивают ключевую роль диспансеризации в выявлении опасных патологий на этапах, поддающихся успешному лечению. Согласно актуальной статистике онкодиспансера, в текущем году благодаря скрининговым мероприятиям удалось зафиксировать 212 первичных случаев онкологии. Об этом сообщает портал издание "ОрелТаймс".

Эксперты отмечают, что большинство диагностированных опухолей были обнаружены на ранних стадиях, а в ряде случаев врачи фиксировали нулевую стадию развития болезни.

Алгоритм диспансеризации включает обязательные скрининги для предотвращения распространенных видов рака. Для женщин программа обследований предусматривает осмотры у гинеколога и маммографию после 40 лет, тогда как мужчины проходят исследование крови на ПСА для контроля здоровья предстательной железы. Дополнительно пациентам обоих полов могут быть назначены ФГДС желудка и анализ кала на скрытую кровь.

Стоит отметить, что общая статистика онкологической заболеваемости в регионе за 2025 год достигла 4007 зарегистрированных случаев. Президент фонда "Содействие" Татьяна Пономарёва ранее акцентировала внимание на заметных улучшениях в системе профильной медицинской помощи, произошедших в области за последние полтора десятилетия. Системный подход к диагностике остается решающим фактором в борьбе с онкологическими заболеваниями.