Гул в темноте оказался всего лишь паром: энергетики Орла извинились за ночь, полную страха

Жители Орла провели крайне тревожную ночь из-за громкого гула, который отчетливо был слышен в разных районах города. Инцидент совпал по времени с режимом ракетной опасности, что усилило панику среди горожан, опасавшихся за свою безопасность. Люди активно обсуждали происходящее в социальных сетях, пытаясь выяснить источник пугающих звуков. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Многие горожане, встревоженные недавними событиями в регионе, были вынуждены прятаться в безопасных местах или в неведении ожидать развития ситуации. В частности, местная жительница Екатерина отметила, что ее ребенок сильно испугался нетипичного шума, приняв его за угрозу, а другой пользователь социальных сетей указал на неуместность проведения работ в столь напряженное для населения время.

"В связи с ростом потребления электричества и тепла на станции продолжаются плановые пусконаладочные работы — они начались вчера и продолжатся сегодня, 26 октября. Мероприятия могут сопровождаться шумом из-за сброса пара. Волноваться не стоит. Это штатный технологический процесс, который полностью контролирует оперативный персонал станции. Приносим извинения за возможное превышение шумового фактора во время регламентного процесса пуска энергетического оборудования", — заявили в пресс-службе АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

Представители энергетической компании подчеркнули, что возникший шум является следствием перевода Орловской ТЭЦ на зимний режим эксплуатации. Согласно разъяснениям специалистов, такие манипуляции, сопровождающиеся сбросом пара, носят штатный характер и необходимы для обеспечения города теплом и электроэнергией в холодное время года.

В компании также добавили, что совпадение плановых технических мероприятий с объявлением ракетной опасности стало лишь досадным стечением обстоятельств. В настоящее время ситуация на объекте остается под полным контролем оперативного персонала, а все работы продолжаются в плановом режиме.