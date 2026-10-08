Власти Орла недовольны видом киосков и везут им на смену 300 павильонов из Москвы

Администрация Орла потребовала от владельцев киосков печати согласовать с управлением градостроительства дизайн-проект внешнего вида торговых точек либо демонтировать их в десятидневный срок. В противном случае чиновники намерены обратиться в суд с иском о принудительном сносе. Вопрос обсуждался 7 октября на совещании у заместителя мэра Алексея Степанова, сообщает издание "ОрелТаймс".

Два года назад в городе работало 50 киосков печати. Часть закрыли при реконструкции улицы Комсомольской, а сейчас у владельцев на руках письмо о демонтаже ещё шести объектов. После этого в Орле останется 23 киоска. Главная претензия мэрии — неподобающий внешний вид: по словам чиновников, он не меняется годами, а у некоторых точек нет даже урн.

Член правления Гильдии представителей и распространителей в России Игорь Тимофеев попросил ввести мораторий на ликвидацию киосков хотя бы до 1 января. Степанов ответил, что это вопрос к мэру, и предложил продавать прессу через торговые сети. Тимофеев возразил, что доставка газет не вписывается в логистику сетей, а ассортимент там в разы меньше 700 наименований, представленных в киоске.

Спор вызвали и компенсационные места. Заместитель мэра заявил, что город готов без торгов предоставить участки в спальных районах, но предложений от предпринимателей не поступало. Владельцы в ответ показали письменные отказы администрации по адресам в переулке Комсомольском, на улицах Советской и Зеленина. Стороны договорились встретиться снова и пройтись по ранее заявленным адресам.

Степанов также сообщил, что Москва передаёт Орлу 300 бывших в употреблении торговых павильонов, рассчитанных на продажу мяса, цветов и прессы. Их планируют сдавать в аренду; сейчас мэрия ищет деньги на перевозку.