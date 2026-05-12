Тревожные ожидания орловчан: почему жители улицы Ленина в Орле опасаются стихийной парковки

В Орле продолжается дискуссия вокруг судьбы земельного участка на улице Ленина, 30а, где ранее располагалось аварийное здание 1917 года постройки. После сноса строения жители близлежащих домов выразили обеспокоенность возможным появлением здесь парковки, предназначенной для сотрудников городской администрации. В свою очередь, чиновники в настоящий момент занимаются поиском собственников старых хозяйственных построек, препятствующих благоустройству территории. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Местные жители опасаются, что участок превратится в очередную стоянку, негативно влияя на комфорт проживания. Городские власти от прямого ответа на вопрос о создании парковочных мест уклонились, подчеркнув лишь отсутствие планов по возведению капитальных объектов.

"Я являюсь владельцем одной из хозпостроек. Со мной никто не связывался. И всё-таки интересно, что будет за благоустройство?", — заявил один из местных жителей.

Ситуация осложняется тем, что один из владельцев сараев, присутствующих на участке, сообщил об отсутствии каких-либо контактов с администрацией по поводу его собственности. Госслужащие рекомендовали гражданину самостоятельно обратиться в управление градостроительства после 11 мая для получения разъяснений. Конкретные параметры будущего благоустройства площадки на текущий момент остаются под вопросом.

Напомним, что с юридической точки зрения снос исторического дома не нарушил законодательство, так как здание не имело статуса объекта культурного наследия. Признание строения аварийным послужило легальным основанием для его демонтажа и расселения жильцов. Дальнейшее развитие событий на освободившейся территории пока остается предметом ожиданий со стороны горожан.