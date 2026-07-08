Асфальт ушёл под землю: свежий ремонт Карачевского шоссе в Орле провалился на полметра

Въезд в Орёл со стороны Брянска превратился в опасный участок для водителей из-за состояния Карачевского шоссе. На правой полосе дороги образовались глубокие колеи, оставленные большегрузным транспортом, а просадки асфальта в отдельных местах превышают полметра. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Обновление участка от улицы Мостовой до выезда из города завершилось к 2024 году, однако гарантийные работы по восстановлению покрытия сейчас не ведутся. При этом стандартный срок ответственности подрядчика для таких объектов достигает семи лет.

Работами занималась компания "Нерудстрой" из Мценска, получившая контракт на 88,6 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". По условиям договора подрядчик должен был сдать объект еще в сентябре 2023 года. Однако из-за срыва установленных сроков прокуратура региона в апреле 2024 года взыскала с организации штраф в размере 15,7 миллиона рублей.