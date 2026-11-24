В Орле подходит к концу благоустройство сквера имени Альберта Иванова, расположенного возле Красного моста со стороны ЦУМа. Работы за 38,2 миллиона рублей выполняет подрядная организация ООО "Генстрой" из Ярославля, а завершение процесса затянулось из-за обнаруженных археологических находок. По информации городских властей, на объекте уже смонтировали 15 опор освещения, установили памятник и практически завершили укладку тротуарной плитки. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Местные жители выразили недоумение не только из-за затянувшихся сроков сдачи общественного пространства, но и из-за избыточного количества установленных камер видеонаблюдения. Проектная документация изначально предусматривала монтаж 22 устройств общей стоимостью 1,4 миллиона рублей, хотя эксперты и горожане считают достаточным вдвое меньшее число техники.

"Для создания ТСОН можно было пригласить специалиста по системам безопасности и поставить 4-5 камер, а здесь — 15 видеокамер! В тюрьме меньше!", — подчеркнул местный житель в своем комментарии в социальных сетях.

Стоит отметить, что помимо систем наблюдения, в обновленной зоне отдыха появятся две скамейки, детский игровой комплекс "Самолётик" и диван-качели "Олимпия". Также специалисты должны высадить около полутора тысяч новых зеленых насаждений, включая клёны, ивы, ирисы и магнолии. Напомним, что сквер носит имя почётного гражданина Орла, академика и писателя Альберта Иванова, который скончался в 2018 году.