Роутер
© pixabay.com by TungArt7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Арсений Громов Опубликована сегодня в 15:38

Роскошь в СНТ: почему в Орловской области просят 90 тысяч рублей за подключение к интернету

Вопрос цифровизации государственных услуг и доступности интернета стал ключевой темой заседания профильного комитета Орловского областного Совета. Представители власти обсудили динамику роста электронных обращений граждан, отметив значительное увеличение нагрузки на телекоммуникационную инфраструктуру региона. При этом остро встал вопрос о необоснованном росте тарифов на подключение к сети для жителей садовых товариществ, пишет издание "ОрелТаймс".

Ситуация с ценообразованием требует детального аудита, так как провайдеры стремятся переложить расходы на развитие сетей непосредственно на плечи потребителей. Первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин поднял вопрос о законности требований интернет-провайдеров, запрашивающих по 90 тысяч рублей с каждого домохозяйства в садовых некоммерческих товариществах.

"Предложил руководителю Департамента информационных технологий Андрею Владимировичу Артёмову разобраться с ситуацией, когда провайдеры интернета, пользуясь ситуацией, выставляют людям большие расценки на подключение к проводному интернету. В качестве примера привёл ситуацию, когда семь садовых обществ общей численностью 120 человек обратились к одному из провайдеров с просьбой, провести проводной интернет. Провайдер предложил членам СНТ заплатить по 90 тысяч рублей с каждого. Откуда такие расценки и насколько они обоснованы, или, пользуясь ситуацией, провайдеры решили улучшить своё благосостояние?", — рассказал Вдовин.

По его словам, необходимо выяснить, насколько подобная ценовая политика соответствует реальным затратам компаний на проведение работ. Депутат подчеркнул, что в условиях текущей цифровизации региона недопустимо спекулировать на запросах людей, нуждающихся в качественной связи. Общественность ожидает официальных разъяснений от регионального Департамента информационных технологий относительно обоснованности этих тарифов.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

