Жители Советского района в Орле дождались перемен: тепловики начали подачу горячей воды в дома спустя почти три месяца

В Советском районе Орла началось постепенное восстановление подачи горячего водоснабжения. Сотрудники РИР "Энерго — Орловская генерация" убрали технологические заглушки и возобновили движение теплоносителя по обновленным трубопроводам. О ходе работ пишет издание "ОрелТаймс".

Процесс подключения идет постепенно, чтобы избежать гидравлических ударов и корректно настроить давление в системе после замены труб большого диаметра. Большинство потребителей получат ресурс уже сегодня, однако на некоторых адресах подачу воды возобновят по графику. Как пояснили представители ресурсоснабжающей организации, соблюдение этих сроков критично для стабильной работы оборудования. Губернатор Андрей Клычков на правительственном совещании раскритиковал затянувшиеся сроки отключения, потребовав от тепловиков ответственного отношения к нуждам горожан.

Согласно утвержденному плану, до 9 сентября горячую воду вернут в дома по улицам Октябрьской (№ 39, 42, 48, 47а, 56, 58, 60), Тургенева (№ 10, 14) и Пионерской (№ 19). Более поздний срок подключения, до 15 сентября, установлен для зданий по улицам Октябрьской (№ 122, 124, 126, 128, 205, 211), Андрианова (№ 2, 4), Приборостроительной (№ 18), Игнатова (№ 3) и в переулке Ягодном (№ 2, 3, 4, 6, 8).

Масштабная реконструкция тепловой магистрали оставила многих жителей района без горячего водоснабжения на срок более двух с половиной месяцев. Власти региона держат ситуацию на контроле, настаивая на скорейшем завершении пусконаладочных работ. Тепловики заверяют, что делают все возможное для устранения ограничений на оставшихся участках.