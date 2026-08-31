Древний автопарк властей Орловской области: итоги тендера показали, на чём ездит правительство региона

Стали известны подробности технического состояния автопарка, обслуживающего администрацию и совет народных депутатов Орловской области. БУ ОО "Орловское автохозяйство" подвело итоги аукциона на ремонт и сервисное обслуживание 50 транспортных средств. В ходе торгов стоимость контракта снизилась с начальных 900 тысяч до 138,1 тысячи рублей. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Победитель тендера станет известен после подписания документов. В списке обслуживаемой техники преобладают возрастные модели. Наиболее новыми в перечне значатся Toyota Camry 2019 года и Kia Optima 2016 года выпуска, а старейшим — микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 1999 года.

Основную часть автопарка составляют транспортные средства 2004-2012 годов выпуска, включая Nissan, Mitsubishi, 12 седанов Chevrolet Cruze и пять Volvo S80. Также в документации упомянуты несколько единиц техники 2014 года, в частности, модели Volkswagen Multivan и "Луидор".

В представленный реестр вошли не все машины регионального правительства. Новые автомобили Lada Vesta и Lada Aura, закупленные в лизинг в 2025 году, в перечне отсутствуют. Скорее всего, они находятся на гарантии и не нуждаются в стороннем техническом обслуживании.