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Закрытая АЗС
Закрытая АЗС
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Главная / Центральный федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:22

Водителей в Орле заставили считать цифры: новые правила заправки разделили поток на две части

В Орловской области вводят жесткий график работы автозаправочных станций для стабилизации ситуации с топливом. С субботы, 4 июля, владельцы легкового транспорта смогут заправляться только в строго определенные даты, соответствующие их государственным номерам. Ограничения распространяются на крупнейшие сетевые АЗС региона — "Роснефть" и "Газпром". Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Согласно решению оперативного штаба, по четным числам топливо будут отпускать машинам, чей номер начинается с цифр 0, 2, 4, 6 или 8. Обладатели номеров с первой нечетной цифрой (1, 3, 5, 7, 9) смогут посетить заправки по нечетным датам. Соблюдение графика на местах будут контролировать сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры.

Для экстренных служб, пассажирских автобусов и дорожной техники в Орле выделили пять спецзаправок, работающих в свободном режиме. Для информирования жителей власти запускают интерактивную карту, которая в реальном времени отображает наличие марок бензина и длину очередей. По прогнозам главы региона, данные меры носят временный характер и помогут устранить ажиотажный спрос в течение недели.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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