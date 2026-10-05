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Колос пшеницы
Колос пшеницы
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Главная / Орловская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:36

Зерна много, а буханка дороже: в Орловской области рост цен на хлеб остался без ясного объяснения

На прошедшем 5 октября аппаратном совещании в администрации Орловской области чиновники обсудили текущую ситуацию с продовольственной инфляцией. Руководитель профильного департамента Денис Леонов констатировал подорожание социально значимых товаров, включая хлеб, гречку, подсолнечное масло и мясо птицы. Рост цен на отдельные позиции превысил 6%, что вызывает вопросы у местных жителей на фоне постоянных отчетов властей о рекордных урожаях. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Ситуация выглядит парадоксальной, так как регион традиционно удерживает лидерские позиции в стране по производству гречихи и зерновых культур. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно подчеркивал высокую эффективность аграрного сектора области, упоминая собственный сорт пшеницы.

"У меня на Орловщине мы с Клычковым вырастили лучший урожай в мире — по 6 тонн на человека. Пять миллионов тонн соберём — пожалуйста, берите, покупайте", — заявлял Геннадий Зюганов.

Несмотря на громкие заявления политиков об изобилии продукции, итоговые ценники в магазинах продолжают демонстрировать восходящую динамику. По словам представителей ведомства, Денис Леонов не смог предоставить исчерпывающих объяснений относительно причин сложившегося ценового дисбаланса. Общественность ожидает, что вопрос подорожания продуктов будет поднят на федеральном уровне, в частности, в рамках будущих выступлений в Государственной думе.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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