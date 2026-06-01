Кошелек соседа не безграничен: Клычков нашел способ оплатить строительство набережной реки Оки

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вернулся к обсуждению планов по расширению территории набережной реки Оки. На аппаратном совещании 1 июня глава региона сообщил о намерении довести протяженность прогулочной зоны до 10 километров, рассчитывая при этом на помощь мэра Москвы Сергея Собянина и главы Сбербанка Германа Грефа. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

В 2026 году на реализацию национального проекта по благоустройству в регионе направят 1,2 млрд рублей, из которых около половины составят федеральные средства, а 481 млн рублей — транш из бюджета Москвы. Руководитель профильного департамента Алексей Субботин уточнил, что в текущем сезоне план включает обновление 43 общественных зон и 76 придомовых площадок, часть из которых уже приведена в порядок.

"Продолжение набережной в Орле — ещё на шесть километров до ул. Раздольной. Будем единственным городом в России с 10-километровой набережной. Осталось обеспечить поиск финансов", — отметил Андрей Клычков.

Проект продолжения набережной включает также строительство моста через Оку и лестничного спуска на улице Тургенева. Под эти цели региональные власти внесли правки в городской Генплан и поручили профильным специалистам подготовить дизайн-код территории. По словам губернатора, формирование единого облика набережной должно стать узнаваемым брендом Орла.

На сегодняшний день состояние уже существующего участка набережной, открытого в 2016 году к юбилею города, вызывает вопросы у местных жителей из-за разрушения конструкций. Несмотря на регулярные жалобы горожан на состояние объекта, финансирование его ремонта пока не предусмотрено. Параллельно с этим поиск источников оплаты для возведения нового десятилетнего отрезка прогулочной зоны продолжается.