Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Река Ока
Река Ока
© commons.wikimedia.org by Makakaaaa is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Центральный федеральный округ
Арсений Громов Опубликована сегодня в 15:14

Кошелек соседа не безграничен: Клычков нашел способ оплатить строительство набережной реки Оки

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вернулся к обсуждению планов по расширению территории набережной реки Оки. На аппаратном совещании 1 июня глава региона сообщил о намерении довести протяженность прогулочной зоны до 10 километров, рассчитывая при этом на помощь мэра Москвы Сергея Собянина и главы Сбербанка Германа Грефа. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

В 2026 году на реализацию национального проекта по благоустройству в регионе направят 1,2 млрд рублей, из которых около половины составят федеральные средства, а 481 млн рублей — транш из бюджета Москвы. Руководитель профильного департамента Алексей Субботин уточнил, что в текущем сезоне план включает обновление 43 общественных зон и 76 придомовых площадок, часть из которых уже приведена в порядок.

"Продолжение набережной в Орле — ещё на шесть километров до ул. Раздольной. Будем единственным городом в России с 10-километровой набережной. Осталось обеспечить поиск финансов", — отметил Андрей Клычков.

Проект продолжения набережной включает также строительство моста через Оку и лестничного спуска на улице Тургенева. Под эти цели региональные власти внесли правки в городской Генплан и поручили профильным специалистам подготовить дизайн-код территории. По словам губернатора, формирование единого облика набережной должно стать узнаваемым брендом Орла.

На сегодняшний день состояние уже существующего участка набережной, открытого в 2016 году к юбилею города, вызывает вопросы у местных жителей из-за разрушения конструкций. Несмотря на регулярные жалобы горожан на состояние объекта, финансирование его ремонта пока не предусмотрено. Параллельно с этим поиск источников оплаты для возведения нового десятилетнего отрезка прогулочной зоны продолжается.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошка в изоляции, собака под запретом: тверские туристы в ярости от новых требований на выезд за границу 06.04.2026 в 20:08

Зарубежные поездки с питомцами стали требовать гораздо больше времени и специфических медицинских подтверждений, о которых многие узнают слишком поздно.

Читать полностью » Недвижимость подождет: ивановцы резко увеличили объемы накоплений в банковской системе 06.04.2026 в 20:06

Статистика показывает мощный приток денег на счета жителей региона, которые массово пересматривают свое отношение к хранению личного капитала в 2026 году.

Читать полностью » Битва за талон в режиме реального времени: в Смоленской области изменили порядок записи к врачу 06.04.2026 в 19:54

В регионе скорректировали правила доступа к амбулаторной помощи, изменив привычное время открытия слотов для разных категорий пользователей цифровых сетей.

Читать полностью » Стерильность как в операционной: один город Центральной России внезапно обошел мировые курорты 06.04.2026 в 19:52

Аналитики изучили тысячи отзывов реальных путешественников и составили список городов, где постояльцы могут не переживать о чистоте белья и порядке в номерах.

Читать полностью » Стены из стекла вместо штор с подоконниками: московские офисы изменились до полной неузнаваемости 06.04.2026 в 19:49

Столичные деловые кварталы прошли через глобальную трансформацию, сменив не только внешние фасады, но и главных владельцев вместе с инженерной начинкой зданий.

Читать полностью » Финансовая весна в Воронеже: пункты обмена железных денег открывают двери для всех желающих 05.04.2026 в 19:25

Жители региона смогут избавиться от накопившихся монет в рамках масштабного финансового мероприятия, которое стартует уже в начале апреля.

Читать полностью » Невидимое облако над Черноземьем: пыльца берёзы и ольхи превращает каждый вдох в испытание 05.04.2026 в 19:22

В регионе зафиксирована опасная ситуация из-за сезонного природного явления, которое угрожает самочувствию тысяч людей и требует немедленной смены поведения.

Читать полностью » Ректор у руля производства: как ивановские ученые начинают влиять на тарифы и теплосети 05.04.2026 в 19:17

Крупный энергохолдинг меняет подход к развитию инфраструктуры, привлекая к принятию ответственных решений представителей ведущего энергетического вуза.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Сантехник больше не нужен: как за 5 минут устранить течь, если вы никогда не держали ключ в руках
Экономика
Компании сокращают менеджеров пачками: причина оказалась не только в экономии
Технологии
Цифровой рубль доберется до кредитов: заемщикам придется проверить важную деталь заранее
Авто и мото
Машина учует алкоголь и не заведется: почему новая идея может обернуться хаосом для водителей
Авто и мото
Считаем деньги до копейки: когда дизель становится убыточным вложением
Садоводство
Белый налет на яблоне: как спасти урожай в июне, пока грибок не уничтожил завязи
Недвижимость
Двор — ваша собственность: как заставить УК починить качели и отремонтировать асфальт
Авто и мото
Спорткар или такси? У этих легендарных авто двигатель взят из простых семейных моделей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet