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Ледяной дождь. Снегоуборка в городе
Ледяной дождь. Снегоуборка в городе
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Главная / Орловская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 16:30

Дороги превратятся в каток: в Орле сорвали подготовку к зиме и оставили водителей без защиты

Вопрос готовности Орловской области к зимнему содержанию дорог стал ключевой темой аппаратного совещания в региональной администрации, состоявшегося 12 октября. Руководитель профильного департамента Алексей Субботин доложил, что в целом по региону заготовлено 80% необходимого объема пескосоляной смеси, что составляет 133 тысячи кубометров. При этом город Орёл значительно отстает от установленных графиков, отчитавшись лишь о выполнении 43% от плана. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Губернатор Андрей Клычков выразил серьезное недовольство низкими темпами подготовки областного центра к предстоящим холодам. Глава региона также указал на системную проблему, связанную с кадровым дефицитом водителей для новой специализированной техники. В ответ на критику заместитель мэра Мария Родштейн анонсировала скорый аукцион на закупку дополнительных 9 тысяч кубометров реагентов.

Предложенные меры мэрии не убедили руководство области, так как планируемый объем закупок не покрывает существующую потребность в материалах для обработки дорожного полотна. Согласно заявлению губернатора, критическая ситуация с подготовкой требует оперативного решения, чтобы обеспечить безопасность на дорогах в зимний период. Завершение всех подготовительных работ в масштабах региона должно быть обеспечено строго к ноябрю.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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