© commons.wikimedia.org by bkdrf.ru is licensed under CC BY 4.0
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 18:10

Транспортная изоляция садоводов: в Орле требуют вернуть отмененный маршрут №126

Жители Орла столкнулись с серьезными транспортными трудностями из-за прекращения работы дачного маршрута №126, который десятилетиями обеспечивал связь города с крупными садоводческими товариществами. Пассажиры жалуются на невозможность полноценного использования альтернативного рейсового транспорта "Орел — Мценск" из-за переполненности салонов и ограниченного пространства для садово-огородного инвентаря. Особенно сложной стала ситуация для пожилых садоводов, лишившихся единственного удобного способа добраться до своих земельных участков. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Для решения вопроса к ситуации подключился депутат Орловского областного Совета народных депутатов от ЛДПР Владислав Числов, направивший официальный запрос в профильное ведомство для защиты прав граждан. По мнению парламентария, текущая оптимизация маршрутной сети не учитывает реальные потребности населения и создает социальное напряжение.

Данная проблема является частью более масштабного кризиса транспортной доступности в российских регионах, требующего системного подхода на государственном уровне. В экспертной среде ЛДПР предлагают внедрить единый федеральный стандарт обслуживания, включающий гарантированную сеть социальных маршрутов и жесткое регулирование тарифов на перевозки. Также инициатива предполагает внедрение прозрачной системы мониторинга за соблюдением графиков движения и техническим состоянием транспортных средств.

В настоящий момент проект "Буду жаловаться в ЛДПР" продолжает аккумулировать обращения от граждан, сталкивающихся с транспортной изоляцией или некачественным оказанием услуг. Местные жители могут сообщить о своей проблеме через официальный сайт партийной организации или прийти лично в приемную, расположенную на улице 8 марта. Все поступившие запросы будут проанализированы для последующего правового реагирования и защиты законных интересов дачников.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.

