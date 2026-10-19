Производство хлеба в Орловской области сокращается: данные Орелстата за 80 лет

Статистическое ведомство региона представило данные об изменении объемов хлебопечения в Орловской области за последние восемь десятилетий. Исторический экскурс показывает, как разрушительные последствия Великой Отечественной войны сменились периодом активного восстановления и последующим достижением пиковых показателей в 1980 году. Трансформация экономических условий на рубеже веков привела к постепенному изменению структуры рынка и снижению общих объемов выпускаемой продукции. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Отраслевая статистика фиксирует переход от массового государственного производства к более фрагментированному рынку, где доминируют частные инициативы. Если в послевоенный период объемы выпечки неуклонно росли, то в современных условиях потребление хлебобулочных изделий претерпело значительные изменения, что отразилось на промышленной выработке.

Согласно актуальной отчетности, по результатам 2025 года региональные предприятия произвели 41 тысячу тонн хлебобулочных изделий. На текущий момент в секторе насчитывается 85 активных участников, включая 32 юридических лица и 53 индивидуальных предпринимателя. По словам представителей ведомства, за период до сентября 2026 года данными субъектами уже было выпущено 26 тысяч тонн готовой продукции.