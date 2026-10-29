Обещали Путину к 2027-му, готово на 15%: власти Орла допускают, что откажутся от реконструкции аэропорта

Глава Орловской области Андрей Клычков допустил, что дальнейшее финансирование реконструкции аэропорта "Южный" может оказаться нецелесообразным. Об этом он сказал во время прямого эфира в социальных сетях, назвав объект потенциально рискованным, пишет издание "ОрелТаймс".

По словам губернатора, сроки работ затянулись, а в нынешней обстановке аэропорт может стать целью для атак. Клычков отметил, что к нему поступают предложения пересмотреть вопрос о вложениях в такой объект.

Реконструкция аэропорта, закрытого в 2010 году, началась в 2022-м. Первым подрядчиком стала подмосковная компания НАО "Ирмаст-Холдинг". Она освоила около 866 млн рублей из выделенных 1,3 млрд. Первый этап планировалось завершить в декабре 2023 года, однако сроки несколько раз переносились, последний раз на июнь 2025-го. В мае 2025 года контракт расторгли из-за невыполнения подрядчиком обязательств. За это время сметная стоимость проекта выросла с 1,4 млрд до 3,6 млрд рублей.

Летом 2025 года работы передали ООО "Альянс-2005". Как сообщало издание "ОрелТаймс", весной 2026 года налоговые органы частично приостановили операции по счетам компании. Ее долг перед бюджетом составлял 59 млн рублей, договорные споры оценивались в 74 млн, исполнительные производства в 17 млн рублей. С мая 2026 года заказчик работ, КУ ОО "Орелгосзаказчик", перестал публиковать сведения о ходе реконструкции.

В ответе на запрос редакции региональное правительство сообщило, что по состоянию на 21 октября 2026 года работы приостановлены, поскольку у подрядчика закончились собственные средства. Для их возобновления совместно с Минтрансом России на 2026 год перенесли 80,3 млн рублей федеральных средств, ранее предусмотренных на 2028 год.

По данным документов об исполнении контракта, "Альянс-2005" полностью использовал выделенные на 2026 год 110,8 млн рублей. Всего с лета 2025 года работы оплачены примерно на 207 млн рублей. На 2027 год запланировано еще 1,4 млрд рублей, на 2028-й 532 млн.

Заявление губернатора расходится с его прежними обещаниями. В феврале 2026 года Клычков докладывал президенту Владимиру Путину, что аэропорт планируется открыть на год раньше срока, в 2027 году, и пригласил его на открытие. Летом он снова назвал ориентиром конец 2027 года. При этом в июле руководитель "Орелгосзаказчика" Александр Ященко оценивал готовность аэропортового комплекса всего в 15%.

Жители с самого начала задавали вопросы о целесообразности проекта. За годы простоя аэропорта рядом с ним вырос жилой микрорайон со школами и детскими садами.