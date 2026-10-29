Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Airbus A350
Airbus A350
© commons.wikimedia.org by Julian Herzog (Website) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Орловская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:53

Обещали Путину к 2027-му, готово на 15%: власти Орла допускают, что откажутся от реконструкции аэропорта

Глава Орловской области Андрей Клычков допустил, что дальнейшее финансирование реконструкции аэропорта "Южный" может оказаться нецелесообразным. Об этом он сказал во время прямого эфира в социальных сетях, назвав объект потенциально рискованным, пишет издание "ОрелТаймс".

По словам губернатора, сроки работ затянулись, а в нынешней обстановке аэропорт может стать целью для атак. Клычков отметил, что к нему поступают предложения пересмотреть вопрос о вложениях в такой объект.

Реконструкция аэропорта, закрытого в 2010 году, началась в 2022-м. Первым подрядчиком стала подмосковная компания НАО "Ирмаст-Холдинг". Она освоила около 866 млн рублей из выделенных 1,3 млрд. Первый этап планировалось завершить в декабре 2023 года, однако сроки несколько раз переносились, последний раз на июнь 2025-го. В мае 2025 года контракт расторгли из-за невыполнения подрядчиком обязательств. За это время сметная стоимость проекта выросла с 1,4 млрд до 3,6 млрд рублей.

Летом 2025 года работы передали ООО "Альянс-2005". Как сообщало издание "ОрелТаймс", весной 2026 года налоговые органы частично приостановили операции по счетам компании. Ее долг перед бюджетом составлял 59 млн рублей, договорные споры оценивались в 74 млн, исполнительные производства в 17 млн рублей. С мая 2026 года заказчик работ, КУ ОО "Орелгосзаказчик", перестал публиковать сведения о ходе реконструкции.

В ответе на запрос редакции региональное правительство сообщило, что по состоянию на 21 октября 2026 года работы приостановлены, поскольку у подрядчика закончились собственные средства. Для их возобновления совместно с Минтрансом России на 2026 год перенесли 80,3 млн рублей федеральных средств, ранее предусмотренных на 2028 год.

По данным документов об исполнении контракта, "Альянс-2005" полностью использовал выделенные на 2026 год 110,8 млн рублей. Всего с лета 2025 года работы оплачены примерно на 207 млн рублей. На 2027 год запланировано еще 1,4 млрд рублей, на 2028-й 532 млн.

Заявление губернатора расходится с его прежними обещаниями. В феврале 2026 года Клычков докладывал президенту Владимиру Путину, что аэропорт планируется открыть на год раньше срока, в 2027 году, и пригласил его на открытие. Летом он снова назвал ориентиром конец 2027 года. При этом в июле руководитель "Орелгосзаказчика" Александр Ященко оценивал готовность аэропортового комплекса всего в 15%.

Жители с самого начала задавали вопросы о целесообразности проекта. За годы простоя аэропорта рядом с ним вырос жилой микрорайон со школами и детскими садами.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прививка от ВПЧ может стать бесплатной: орловский врач объяснила, почему её стоит сделать ребёнку 02.10.2026 в 13:18

Эксперты бьют тревогу из-за роста опасных диагнозов в регионе, предлагая новый подход к защите подрастающего поколения от серьезных угроз здоровью.

Читать полностью » Клычков продолжит работу губернатором Орловской области вместо перехода в Госдуму 29.09.2026 в 13:07

Глава региона сделал официальное заявление о своем будущем, закрыв вопрос о возможном переходе на работу в федеральные структуры после завершения выборов.

Читать полностью » Горючее сомнительного качества на заправках страны: Орловская область выбрала иную стратегию 24.09.2026 в 13:03

Регион продемонстрировал особый подход к качеству горючего, несмотря на общероссийские послабления в экологических требованиях к нефтепродуктам.

Читать полностью » В Орловскую область поступила первая партия вакцин против гриппа для иммунизации населения 21.09.2026 в 12:25

В медицинские учреждения Орловской области поступила первая партия вакцин, однако характер текущей заболеваемости вызывает у местных жителей вопросы.

Читать полностью » Золотые горы обернулись суровой реальностью: низкому урожаю знаменитой пшеницы в Орле дали объяснение 14.09.2026 в 17:57

Первые итоги масштабного выращивания нашумевшего сорта пшеницы на орловских черноземах заставили специалистов пересмотреть амбициозные прогнозы на текущий сезон.

Читать полностью » Долгая пауза вместо защиты: Орловская область столкнулась с резким сдвигом сроков иммунизации 11.09.2026 в 11:19

Жители Орловской области выражают серьезное недовольство из-за отсутствия доступа к профилактическим процедурам в начале осени на фоне ожидаемого роста вирусов.

Читать полностью » Жители Советского района в Орле дождались перемен: тепловики начали подачу горячей воды в дома спустя почти три месяца 07.09.2026 в 17:43

Жители Советского района города столкнулись с неожиданным изменением ситуации после многомесячного отсутствия горячего водоснабжения в своих домах.

Читать полностью » Древний автопарк властей Орловской области: итоги тендера показали, на чём ездит правительство региона 31.08.2026 в 13:57

Реестр транспортных средств для региональных ведомств пополнился неожиданными экземплярами, а итоговая стоимость сервисных работ вызвала вопросы у экспертов.

Читать полностью »

Новости
Общество
Бабушка снова передает пирожки и соленья: это не всегда говорит о желании угостить
Авто и мото
Роботы-доставщики могут дорого обойтись автовладельцам: опасность подстерегает даже на парковке
Авто и мото
Нива нашла японского соперника: в России продают короткий рамный внедорожник с автоматом
Нижегородская область
Неожиданный финансовый прорыв Нижнего Новгорода: бюджет получил мощный импульс от гостей города
Экономика
Устроился и через месяц уволился: в России предложили раскрывать неожиданную деталь вакансий
Авто и мото
Иномарки с криминальным прошлым получат шанс на регистрацию в России: есть важная оговорка
Еда
Домашнее яйцо бледнее магазинного: яркий желток не всегда говорит о том, что курица гуляла
Авто и мото
Асфальт выглядит сухим, а машина уже скользит: осенняя погода готовит неприятный сюрприз
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet