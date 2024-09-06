В каком порядке добавлять овощи в борщ: назван единственный правильный способ

Приготовить борщ несложно, но чтобы добиться правильного вкуса и цвета супа, важно строго соблюдать очередность отправки овощей в кастрюлю.
В классическом варианте первой в бульон кладут капусту, так как она варится дольше всего.
После капусты в суп идут картофель и болгарский перец.
В третью очередь в борщ отправляют зажарку — пассерованные морковь и лук, заправленные томатной пастой, а также пассерованную свеклу.
Лайфхак: чтобы борщ приобрёл насыщенный красный цвет, пассеруйте свёклу отдельно от других овощей и не переваривайте её.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет. В словаре В. И. Даля — род щей, похлёбка из квашеной свёклы, на говядине и свинине, или со свиным салом. Традиционное блюдо восточных славян[3], основное первое блюдо украинской кухни.
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