Орхидея
Орхидея
© Own work by Marlith
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:49

Две таблетки, которые заменят дорогое удобрение для орхидей

Специалисты назвали состав удобрения для орхидей из никотиновой кислоты и глицина

Август считается решающим месяцем для развития орхидей: именно в это время растения особенно чутко реагируют на уход и способны закладывать основу для длительного цветения. Эксперты уверяют, что правильно подобранная подкормка в конце лета способна пробудить даже ослабленные экземпляры и обеспечить непрерывное формирование бутонов.

По словам специалистов, в этот период эффективен состав, приготовленный из трети таблетки никотиновой кислоты, растворённой в одном литре отстоянной воды, с добавлением одной измельчённой таблетки глицина. Смесь необходимо тщательно перемешать, а затем использовать для погружения горшка с орхидеей в раствор примерно на 30 минут.

Никотиновая кислота в такой комбинации выступает как мощный стимулятор, усиливающий рост и стимулирующий образование цветочных почек и стеблей. Глицин, являясь важной аминокислотой, укрепляет корневую систему и повышает устойчивость фаленопсиса к неблагоприятным условиям.

Специалисты отмечают, что эффект от такого жидкого удобрения заметен уже через короткое время: орхидея начинает активно формировать новые цветоносы и бутоны. При соблюдении остальных условий содержания результат может сохраняться настолько долго, что цветение будет радовать почти круглый год.

Даже те орхидеи, которые ранее выглядели слабыми и увядшими, способны на удивительное преображение. По словам опытных садоводов, растения быстро набирают силы и без труда выпускают несколько цветочных стрелок, если применить специальный состав в нужный момент и по правильной схеме. Эксперты подчеркивают, что этот метод доступен каждому и не требует дорогого оборудования.

Однако уход за орхидеями не ограничивается подкормкой. Важнейшей частью является правильный полив. Специалисты советуют использовать воду с минимальным содержанием солей кальция. При этом предпочтительным считается метод погружения: емкость — например, пластиковое ведро — наполняют водой, затем помещают в нее горшок с растением так, чтобы вода покрывала примерно три четверти его высоты (около 12-15 см в зависимости от размера горшка). Растение оставляют в воде на 30 минут, за которые кора полностью пропитывается влагой. Такой полив обеспечивает орхидее запас влаги на длительное время.

