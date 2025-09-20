Один неверный шаг — и корни сгниют: правила пересадки, которые спасут растение

Орхидеи — одни из самых любимых комнатных цветов, которые украшают подоконники во многих домах. Несмотря на свою экзотичность, они довольно приспособлены к жизни в квартире, если соблюдать несколько важных правил. Средняя продолжительность их жизни — около 8-10 лет, но при правильном уходе и своевременной пересадке растение может радовать гораздо дольше. Важно понимать, что пересадка для орхидеи — это не просто смена горшка, а настоящий стресс, поэтому процедуру нужно проводить грамотно.

Когда нужно пересаживать орхидею

Орхидея развивается медленно, но раз в 2-3 года ей всё же требуется новая "квартира". Со временем корневая система разрастается, а субстрат разрушается и перестаёт пропускать воздух. В этот момент цветок начинает выталкивать себя из горшка — это главный сигнал к пересадке.

Есть и ограничения. Если у растения активно растут корни (на кончиках видны зелёные отростки), лучше подождать, пока они достигнут 5-7 см. Нельзя пересаживать цветок в фазе бутонизации или цветения — слишком велик риск его потери. Оптимальное время — через 2-3 недели после завершения цветения, обычно это конец зимы — начало весны.

Иногда пересадка нужна вне плана — например, если субстрат начал гнить, появились вредители или корни явно повреждены. В таком случае ждать нельзя.

Сравнение материалов горшков