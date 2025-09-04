Кора и уголь вместо земли: эти приемы порадуют орхидею при пересадки

Пересадка орхидеи — важный этап ухода, от которого напрямую зависит её здоровье и обильное цветение. Сделав всё правильно, можно не только сохранить растение, но и стимулировать его к активному росту и появлению новых бутонов.

Шаг 1. Извлечение орхидеи из горшка

Аккуратно достаньте растение, стараясь не повредить воздушные корни. Если корни плотно прикрепились к стенкам, горшок можно слегка сжать, разрезать или даже разбить.

Шаг 2. Очистка корней

Промойте корни тёплой водой, удалив остатки старого субстрата. При сильном переплетении замочите растение в тазу на 10-20 минут — так корни будет легче распутать.

Шаг 3. Проверка и обрезка

Осмотрите корни: сухие и гнилые нужно удалить. Срезы выполняются до здоровой ткани. Перед процедурой обязательно продезинфицируйте инструмент, а после обработайте места срезов порошком активированного угля, корицей или серой.

Шаг 4. Удаление лишних листьев и цветоносов

Жёлтые и засохшие листья удаляют, аккуратно разрезав вдоль и вытянув из стебля. Старые цветоносы лучше срезать, оставив пенёк около 1 см. Все срезы также нужно обеззаразить.

Шаг 5. Время на заживление

После обработки оставьте растение подсохнуть 2-12 часов. Лучше всего перенести посадку на утро, если подготовительные шаги делались вечером. Важно, чтобы в пазухах листьев и сердцевине не оставалась вода.

Шаг 6. Посадка в новый субстрат

Для орхидей подходит крупная кора сосны, к которой можно добавить сфагнум, древесный уголь или кусочки пробки. Горшок должен быть немного больше корневой системы, оставляя 1-2 см по бокам. Сначала на дно кладут крупные куски коры, затем более мелкие. Основание стебля не заглубляют, а длинные воздушные корни оставляют на поверхности.

Шаг 7. Уход после пересадки

После пересадки орхидею ставят в прохладное и затенённое место, не поливая её около недели. Допустимо лёгкое опрыскивание листьев. Первый полив лучше провести с добавлением фитоспорина или фунгицида, чтобы защитить растение от инфекций.

Правильно проведённая пересадка помогает орхидее быстрее восстановиться, укрепить корневую систему и подготовиться к пышному цветению.