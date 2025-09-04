Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:41

Осень без хандры: потому что орхидеи расцветают тогда, когда всё вянет

Садовый дизайнер Иш: охидеи могут зацвести повторно в сентябре

Орхидеи способны радовать ярким цветением не один раз в году. Многие считают, что после первого цветения растение уходит в длительный покой, но при правильном уходе в сентябре можно стимулировать появление новых бутонов.

Секрет повторного цветения

Летом орхидеи активно наращивают листья, а осенью формируют цветоносы. Если грамотно подрезать отцветший стебель, можно добиться повторного цветения. Существует два основных варианта:
• обрезать стебель прямо над спящей почкой — тогда он даст боковую ветвь и новые бутоны;
• срезать цветонос у основания — в этом случае растение сформирует новый стебель.

"Сделать это намного проще, чем кажется", — отмечает садовый дизайнер и блогер Иш.

Уход за корнями и освещением

Орхидеи чувствительны к состоянию корней. Проверить их просто: после полива здоровые корни становятся тёмно-зелёными. Если они серые и сухие — их необходимо удалить. Полив должен быть умеренным, обычно раз в две недели. Лучше использовать дождевую или кипячёную воду, а не водопроводную.

Растение любит свет, но не прямые лучи. Оптимально ставить горшок на восточное или западное окно. Недостаток освещения — одна из главных причин отсутствия цветения. Фаленопсису нужно не менее 12-14 часов рассеянного света в день.

Жизненный цикл орхидеи

Чтобы понять, почему растение не цветёт, важно знать его естественные фазы:

  1. Вегетация — рост листьев и корней.

  2. Цветение — раскрытие бутонов.

  3. Покой — накопление сил.

  4. Новая вегетация.

В домашних условиях гибридные орхидеи, такие как фаленопсис, часто не имеют ярко выраженного периода покоя. Но для стимуляции цветения им нужны "сигналы" — перепад температуры или изменение влажности.

Если цветения нет

Даже если орхидея не зацвела второй раз подряд, это не повод для беспокойства. В такие периоды растение накапливает силы и формирует новые листья. При должном уходе оно обязательно выпустит свежий цветонос и снова порадует хозяина.

