Худший из подарков: роскошный знак внимания, который превращает праздник в стресс

Орхидея давно считается универсальным подарком, но именно она всё чаще становится поводом для раздражения и неловкости. Растение, символизирующее утончённость и внимание, нередко превращается в источник стресса — как для дарящего, так и для получателя. Об этом сообщает издание Le Figaro, собравшее мнения людей, уставших от самого популярного экзотического цветка.

За внешней красотой орхидеи скрывается репутация капризного растения, требующего времени, знаний и терпения. И чем чаще её дарят, тем сильнее накапливается усталость от "обязательного восторга", который далеко не всегда бывает искренним.

Цветок, который разделяет

Отношение к орхидеям, как выяснилось, редко бывает нейтральным. Одни заботливо разговаривают с растением и гордятся каждым новым бутоном. Для других слово "орхидея" ассоциируется с засохшим стеблем в горшке и чувством вины за очередную неудачу.

Шанталь признаётся, что изначально подарки радовали, но со временем стали повторяться.

"У нас в гостиной около десяти. Все они подарены!", — объясняет Шанталь.

По её словам, улыбка и благодарность давно стали формальностью, а уход за растениями полностью перешёл к мужу. Даже гости, замечая коллекцию, начинают смущаться.

В лифте, в коротком разговоре, приговор звучит ещё жёстче.

"Нужно перестать дарить орхидеи, это действительно худший подарок!", — заявляет Мари.

Слишком классическая, слишком хрупкая и слишком требовательная, орхидея всё чаще оказывается растением, которое не объединяет, а раздражает.

Подарок с условием

Дарить цветы, которые вызывают тревогу, — сомнительное удовольствие. И орхидея легко попадает в эту категорию. Джульетта вспоминает свадебный подарок: белые цветы и изящные стебли выглядели безупречно, но радость быстро сменилась растерянностью. Она признаётся, что просто не знала, как сохранить растение живым.

При этом орхидея не считается особенно сложной в уходе, если понимать её потребности. Основная трудность — добиться повторного цветения. Именно этот этап чаще всего становится разочарованием для владельцев.

Жак, напротив, делится успешным опытом. Он получил орхидею без цветов и поставил её у северного окна, поливал умеренно и обеспечил рассеянный свет. К концу лета растение зацвело. При этом собственная орхидея у него не цветёт уже два года, но надежда остаётся.

Как не погубить орхидею

Споры вокруг орхидей не отменяют простого факта: их выживание зависит от базовых правил. Растение цветёт один-два раза в год, и отсутствие бутонов не всегда означает ошибку. Причинами могут быть проблемы с корнями, неправильный полив или неудачное место.

После цветения важно оценить состояние стебля. Зелёный — не трогают, частично высохший — обрезают после трёх зелёных узлов, полностью сухой — у основания. Корни служат главным индикатором состояния: тёмные и полые говорят о гниении, сероватые — о нехватке воды.

Орхидее требуется свет, но не прямое солнце, температура от 18 до 22 градусов и удалённость от обогревателей. Прозрачный горшок помогает следить за корнями и обеспечивает доступ света. Эти меры не гарантируют любовь к орхидеям, но дают шанс, что подарок не станет очередным разочарованием.