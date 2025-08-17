Не дайте своей орхидее погибнуть: 5 золотых правил от опытной хозяйки
Орхидеи остаются одними из самых популярных комнатных растений, но ухаживать за ними не всегда просто. Жительница Великобритании Милли Булл призналась, что из трёх купленных ею фаленопсисов — известных как "орхидеи-мотыльки" — выжил только один. При этом этот единственный экземпляр не только прекрасно чувствует себя, но и радует хозяйку белыми цветами трижды в год.
По словам женщины, такие орхидеи легко найти в крупных супермаркетах и садовых центрах примерно за 1 850 ₽. Они способны цвести в любое время года, поэтому новые бутоны часто появляются неожиданно. Однако, как выяснила Милли, для регулярного цветения необходимо придерживаться пяти основных правил.
- Минимум воды
Чрезмерный полив способен погубить орхидею: переувлажнённые корни начинают гнить, темнеют, становятся мягкими, а листья вянут. Оптимально поливать растение каждые 7-10 дней, но в холодное время года — лишь раз в две недели. В тёплые месяцы — раз в неделю. Ориентироваться можно по корням: серые нуждаются в поливе, зелёные — нет.
- Подкормка весной
Питательные вещества стимулируют рост и цветение, но избыток удобрений вредит. Милли рассказала, что одна из её орхидей погибла из-за слишком частых подкормок. По данным Королевского садоводческого общества, удобрять растение при каждом поливе нельзя — соли накапливаются и вредят корням. Хозяйка добавляет 5-10 капель специализированного удобрения в лейку раз в месяц весной и иногда осенью.
- Обрезка отцветших стеблей
Чтобы стимулировать новые побеги, стебель срезают над вторым "сегментом" под отцветшими бутонами. Если он полностью засох и почернел, удаляют у основания. Опавшие цветы, которые не отпали сами, также лучше убрать.
- Правильное расположение
Орхидеи предпочитают яркий, но рассеянный свет. В идеале их ставят на подоконники, выходящие на восток или запад, избегая перегрева летом и недостатка света зимой. Растения не переносят сквозняков и близости к батареям. Милли нашла для своей орхидеи место, куда круглый год попадает мягкий свет, но одна из прежних погибла после того, как летом её листья обгорели на прямом солнце.
- Терпение
Орхидеи растут медленно и не любят лишнего вмешательства. Частая перестановка, избыточный полив, чрезмерная обрезка и подкормка ослабляют растение.
