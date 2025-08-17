Не дайте своей орхидее погибнуть: 5 золотых правил от опытной хозяйки

Орхидеи остаются одними из самых популярных комнатных растений, но ухаживать за ними не всегда просто. Жительница Великобритании Милли Булл призналась, что из трёх купленных ею фаленопсисов — известных как "орхидеи-мотыльки" — выжил только один. При этом этот единственный экземпляр не только прекрасно чувствует себя, но и радует хозяйку белыми цветами трижды в год.

По словам женщины, такие орхидеи легко найти в крупных супермаркетах и садовых центрах примерно за 1 850 ₽. Они способны цвести в любое время года, поэтому новые бутоны часто появляются неожиданно. Однако, как выяснила Милли, для регулярного цветения необходимо придерживаться пяти основных правил.