Размером с коробку, а пользы на миллиарды: российский космический микроскоп удивил даже ученых

Первый в мире сканирующий зондовый микроскоп, работающий на борту космического аппарата, стал прорывом в области миниатюризации научной нагрузки, отметил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ имени Ломоносова Марат Абубекеров. В беседе с изданием NewsInfo эксперт разъяснил, почему запуск компактного прибора на орбиту является уникальным достижением российской инженерной школы.

Ранее издание "Мослента" сообщило, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальных научных результатах первого в мире космического микроскопа. Данный аппарат создан резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва".

Эксперт пояснил, что подобные аппараты собираются по модульному принципу из стандартных небольших блоков, что позволяет гибко интегрировать целевую аппаратуру в ограниченный объем. Современные орбитальные роботы демонстрируют, как даже в столь малых форм-факторах можно разместить высокотехнологичные инструменты для работы в космосе.

"В аппарате находится игла, которая двигается определенным образом, создает определенные электромагнитные поля, сканирует материалы и изучает их поатомно, из каких атомов состоит смесь или сплав", — пояснил Марат Абубекеров.

По словам эксперта, основная сложность заключалась не только в создании миниатюрного устройства, но и в обеспечении его работоспособности в экстремальных условиях. Космическое пространство требует от аппаратуры устойчивости к вибрациям, перепадам температур и жесткому излучению, что становится серьезным вызовом, так как интенсивная солнечная активность способна вывести из строя даже самую защищенную электронику.

"Никто ранее не запускал подобное устройство в космос. Главная задача таких микроскопов — изучение изменения материалов в условиях космоса и изучение коррозии материалов. Анализ микрочастиц, оседающих на спутнике, могут делать, смотреть, есть ли какие-то выхлопы, отслоение краски, микроскоп может дать детальную информацию именно об этом на атомарном уровне", — отметил эксперт.

Успешная эксплуатация прибора на орбите, длящаяся уже три года, доказывает состоятельность концепции, подчеркнул физик. В будущем подобная технология поможет лучше контролировать физические свойства поверхностей, что критически важно в условиях роста плотности объектов в околоземном пространстве и накопления фрагментов техногенного происхождения.

