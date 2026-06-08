Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спутники и тянущий луч
Спутники и тянущий луч
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:33

Космический мусор объявили угрозой климату: вот почему громкий миф оказался несостоятельным

Теории о влиянии техногенных объектов на орбите на климат Земли и блокировку солнечного света являются несостоятельными. Научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев в беседе с NewsInfo назвал подобные утверждения безграмотными, подчеркнув, что реальная ситуация исключает подобный сценарий.

Ранее сообщалось, что микрофрагменты космического мусора способны влиять на климат, ослабляя поток солнечного излучения. Согласно этим расчетам, при текущих темпах накопления отходов в околоземном пространстве через 80-100 лет эффект затемнения может усилиться в тысячи раз.

Постоянный рост числа аппаратов требует разработки систем очистки, над которыми уже работает европейский космический сектор. Кроме того, эксперты отмечают, что скопление частиц в верхних слоях атмосферы уже стало актуальной экологической проблемой.

Моисеев указал на несопоставимость масштабов воздействия техногенного мусора на естественные астрономические процессы. По его словам, объем рукотворных объектов на орбите ничтожен по сравнению с количеством метеоритного вещества, которое падает на планету на протяжении тысячелетий, не вызывая глобальных атмосферных изменений. Также эксперт указал на бессмысленность опасений по поводу затенения Солнца: площадь поверхности мусора пренебрежимо мала относительно общей площади, получающей солнечное излучение.

"Космического мусора, который падает на нас, существенно меньше, чем естественные метеоритные потоки, которые на Землю падают. А метеоритные потоки падают уже не одну тысячу лет. Если посчитать площадь поверхности космического мусора и сравнить с общей поверхностью, на которую падают солнечные лучи, то это пренебрежимо малая величина", — пояснил ученый.

Специалист уточнил структуру текущего загрязнения орбиты. По данным американских систем наблюдения, в космосе находится более тридцати тысяч объектов размером от десяти сантиметров, из которых лишь около четырнадцати тысяч классифицируются как мусор — отработавшие спутники, ступени ракет и осколки от столкновений. Мелких фрагментов, не фиксируемых радарами, насчитываются миллионы, однако даже в совокупности они занимают незначительный объем в космическом пространстве.

О рисках потери связи из-за цепных столкновений спутников экспертное сообщество предупреждает регулярно. При этом даже в условиях высокой плотности аппаратов на орбите, специалисты внимательно следят за тем, как внешние факторы меняют орбитальное движение.

"За все время космической эры с 1957 года зафиксировано только одно достоверное столкновение двух спутников — советского аппарата и американского Iridium. Оно породило большое количество обломков, но это единичный случай. Зафиксированы столкновения с мусором на орбитальных станциях, в основном из-за больших солнечных панелей, но они не приносят критического вреда", — добавил эксперт.

При этом борьба за околоземное пространство набирает обороты: страны активно наращивают группировки, что вынуждает мировые агентства планировать миссии по очистке орбиты в ближайшие годы.

Читайте также

Проверено экспертом: Эксперт в области астрономии Алексей Морозов, Эксперт в области астрономии Наталья Орлова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Асфальт больше не будет рвать льдом: российские ученые придумали, как строить дороги, которые не трескаются даже в −60°C 31.05.2026 в 17:24

Инженерная мысль нашла способ защитить инфраструктуру Крайнего Севера от разрушительного воздействия холода, сменив привычные методы на заводскую точность.

Читать полностью » Таких в мире всего три: ученые показали гигантского хищника, за которым охотятся все коллекционеры мира 31.05.2026 в 13:19

Уникальная находка в Южной Дакоте заставляет мир замереть в ожидании торгов, где главный лот хранит на своих костях невыдуманные истории борьбы за выживание.

Читать полностью » Лечим нос — калечим сердце: лор раскрыл страшную правду об обычных каплях от насморка 31.05.2026 в 7:14

Безобидное на первый взгляд средство может превратиться в системную угрозу для организма при нарушении привычной схемы использования препарата.

Читать полностью » Капли и БАДы не помогут: почему популярные методы лечения плавающих мушек — это обман 29.05.2026 в 18:18

Мелькание точек и ниточек перед глазами часто списывают на усталость, но в ряде случаев это состояние требует срочного вмешательства хирургов для сохранения зрения.

Читать полностью » Всего 4 часа на разгадку: этот оптический трюк на Луне сводит с ума астрономов 29.05.2026 в 14:11

На ночном небе зафиксировано появление гигантских символов прямо на лунном ландшафте. Эксперты объяснили, почему наш мозг видит знаки там, где их быть не должно.

Читать полностью » Уроки, которые пора переписать: 8 старых гипотез, разбитых новейшими исследованиями 29.05.2026 в 8:37

Современные исследователи подвергли жесткой ревизии популярные положения из классической программы обучения, обнаружив неожиданные детали в привычных законах природы.

Читать полностью » Новый вид экопатруля в Британии спасает 150 видов растений от невидимого уничтожения 28.05.2026 в 17:41

Специалисты начали привлекать животных с уникальным чутьем для мониторинга состояния зеленых насаждений и оперативного выявления биологических угроз.

Читать полностью » Не просто замена хрусталика: врач рассказала о новом этапе в российской офтальмологии 28.05.2026 в 16:31

Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала NewsInfo как можно снизить риск развития катаракты.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Одно простое бесплатное действие с роутером, которое мгновенно улучшит интернет во всей квартире
Спорт и фитнес
Влезть в любимые джинсы за 15 дней: подруга добавила к прогулкам всего 4 упражнения и поразила результатом
Авто и мото
Включить кондиционер или опустить стекла? Эксперты подсчитали, как водители переплачивают в жару
Садоводство
Соседи будут фотографировать ваш цветник: что нужно вылить под розы в первой половине июня
Красота и здоровье
Замедляет разрушение коллагена: какое масло нужно наносить на шею и декольте женщинам после 35 лет
Туризм
Побег из офиса на 30 дней: в какие 3 страны россияне массово бросают работу и уезжают на целый месяц
Красота и здоровье
Останутся жуткие багровые рубцы: какая глупая ошибка в питании навсегда изуродует кожу после пореза
Недвижимость
Достаточно одного старого листа из почтового ящика: как бесплатно сделать стекла прозрачными как воздух
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet