Космический мусор объявили угрозой климату: вот почему громкий миф оказался несостоятельным

Теории о влиянии техногенных объектов на орбите на климат Земли и блокировку солнечного света являются несостоятельными. Научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев в беседе с NewsInfo назвал подобные утверждения безграмотными, подчеркнув, что реальная ситуация исключает подобный сценарий.

Ранее сообщалось, что микрофрагменты космического мусора способны влиять на климат, ослабляя поток солнечного излучения. Согласно этим расчетам, при текущих темпах накопления отходов в околоземном пространстве через 80-100 лет эффект затемнения может усилиться в тысячи раз.

Постоянный рост числа аппаратов требует разработки систем очистки, над которыми уже работает европейский космический сектор. Кроме того, эксперты отмечают, что скопление частиц в верхних слоях атмосферы уже стало актуальной экологической проблемой.

Моисеев указал на несопоставимость масштабов воздействия техногенного мусора на естественные астрономические процессы. По его словам, объем рукотворных объектов на орбите ничтожен по сравнению с количеством метеоритного вещества, которое падает на планету на протяжении тысячелетий, не вызывая глобальных атмосферных изменений. Также эксперт указал на бессмысленность опасений по поводу затенения Солнца: площадь поверхности мусора пренебрежимо мала относительно общей площади, получающей солнечное излучение.

"Космического мусора, который падает на нас, существенно меньше, чем естественные метеоритные потоки, которые на Землю падают. А метеоритные потоки падают уже не одну тысячу лет. Если посчитать площадь поверхности космического мусора и сравнить с общей поверхностью, на которую падают солнечные лучи, то это пренебрежимо малая величина", — пояснил ученый.

Специалист уточнил структуру текущего загрязнения орбиты. По данным американских систем наблюдения, в космосе находится более тридцати тысяч объектов размером от десяти сантиметров, из которых лишь около четырнадцати тысяч классифицируются как мусор — отработавшие спутники, ступени ракет и осколки от столкновений. Мелких фрагментов, не фиксируемых радарами, насчитываются миллионы, однако даже в совокупности они занимают незначительный объем в космическом пространстве.

О рисках потери связи из-за цепных столкновений спутников экспертное сообщество предупреждает регулярно. При этом даже в условиях высокой плотности аппаратов на орбите, специалисты внимательно следят за тем, как внешние факторы меняют орбитальное движение.

"За все время космической эры с 1957 года зафиксировано только одно достоверное столкновение двух спутников — советского аппарата и американского Iridium. Оно породило большое количество обломков, но это единичный случай. Зафиксированы столкновения с мусором на орбитальных станциях, в основном из-за больших солнечных панелей, но они не приносят критического вреда", — добавил эксперт.

При этом борьба за околоземное пространство набирает обороты: страны активно наращивают группировки, что вынуждает мировые агентства планировать миссии по очистке орбиты в ближайшие годы.

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