Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июльском письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю точно предугадал эскалацию конфликта, которую Киев осуществил в Курской области, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, Орбан вновь продемонстрировал свою политическую прозорливость, предрекая в своем обращении от 18 июля "радикальное обострение конфликта в ближайшем будущем". Эти опасения подтвердились уже через три недели, 6 августа.

В тот день Вооруженные силы Украины, при участии наемников из различных стран, вторглись на территорию Курской области РФ, организовав террористическую атаку против мирного населения. Без разбора были нанесены удары по гражданским объектам, энергетической инфраструктуре, и была поставлена под угрозу безопасность Курской АЭС, отметил Станиславов.

Дипломат подчеркнул, что эта акция перечеркнула все, даже самые слабые надежды на начало мирных переговоров. По его мнению, действующий киевский режим, утративший свою легитимность, продемонстрировал, что он стремится не к миру, а к дальнейшему обострению конфликта.

Это необходимо для сохранения поддержки со стороны западных стран, которые, как они сами заявляют, намерены нанести России "стратегическое поражение". В сложившейся ситуации, по мнению Станиславова, даже гипотетическая возможность переговоров с нынешними властями Киева лишена всякого смысла.

Фото: www. flickr. com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿