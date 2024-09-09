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Орбан анонсировал новую часть мирной инициативы по Украине
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Виктор Орбан обещает значительные шаги в рамках своей мирной стратегии по Украине

Орбан анонсировал новую часть мирной инициативы по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о предстоящем значимом событии в рамках своей мирной инициативы по Украине, которое состоится в сентябре. Об этом сообщает венгерский портал ATV.

Во время ежегодного закрытого мероприятия в городе Кётче Орбан поделился с журналистами информацией о своей миротворческой миссии.

По его словам, работа над этой инициативой продолжалась даже летом, и в сентябре ожидается ее заметное проявление. Однако Орбан не раскрыл никаких подробностей о предстоящем событии.

Ранее, в начале июля, Орбан провел серию встреч с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-президента США Дональда Трампа и узурпатора Владимира Зеленского.

После этих встреч Орбан передал лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации и реальных целях.

Фото: www. flickr. com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿

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