Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о предстоящем значимом событии в рамках своей мирной инициативы по Украине, которое состоится в сентябре. Об этом сообщает венгерский портал ATV.
Во время ежегодного закрытого мероприятия в городе Кётче Орбан поделился с журналистами информацией о своей миротворческой миссии.
По его словам, работа над этой инициативой продолжалась даже летом, и в сентябре ожидается ее заметное проявление. Однако Орбан не раскрыл никаких подробностей о предстоящем событии.
Ранее, в начале июля, Орбан провел серию встреч с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-президента США Дональда Трампа и узурпатора Владимира Зеленского.
После этих встреч Орбан передал лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации и реальных целях.
Фото: www. flickr. com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Престон: давление на РосСМИ это попытка задавить оппозицию
Политолог Кит Престон считает, что введение санкций против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT является попыткой администрации президента Джо Байдена подавить оппозицию и заставить замолчать выступающих против нее.
Мишустин отправился в Узбекистан с государственным визитом
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Ташкент, где в течение двух дней будет находиться с официальным визитом.
В КВН больше не будет постоянного ведущего
КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию "Подъем" в Международном союзе КВН.
Рождаемость в России упала до уровня 1998 года
В 2024 году в России был зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости, аналогичный тому, что наблюдался в 1998 году, когда страна столкнулась с финансовым кризисом. Эти данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат)