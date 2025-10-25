Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Подписание международных договоров by Palácio do Planalto is licensed under CC BY 2.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:16

Это чистый цирк: премьер Венгрии жестко раскритиковал страхи Запада перед Россией

Премьер-министр Венгрии Орбан назвал "цирком" запугивание жителей ЕС российской угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выступил с критикой политики Европейского союза в отношении России. По его словам, попытки европейских элит запугивать граждан мифической "российской угрозой" превратились в политический цирк, сообщает агентство Reuters.

"Сказки про русских, которые вас съедят"

"Они так вводили собственных граждан в заблуждение этими сказками о том, что придут русские и вот-вот вас всех "сожрут” вечером в Париже или Берлине, что теперь очень трудно вернуться из этого военного психоза в нормальное состояние", — заявил Орбан.

Политик подчеркнул, что подобная риторика лишь усиливает страхи и мешает возвращению к диалогу и прагматичным отношениям с Россией.

Призыв к деэскалации

Глава венгерского правительства призвал прекратить нагнетание конфронтации и сосредоточиться на поиске путей мирного сосуществования. Он отметил, что Европе необходимо вернуться к политике здравого смысла и экономического сотрудничества.

Контекст

Ранее Орбан заявил, что Европа не сможет восстановить экономический рост, пока продолжается конфликт на Украине и ЕС направляет значительные средства в Киев. Эти слова прозвучали во время "Марша мира" в поддержку политика, прошедшего 23 октября и собравшего тысячи участников.

