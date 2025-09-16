Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гребной тренажер
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Групповая гребля и бег под экраном: как OTF держит мотивацию выше одиночных пробежек

Orangetheory Fitness сочетает кардио и силовые упражнения: что известно о системе тренировок

Фитнес-индустрия не стоит на месте: новые форматы тренировок появляются чуть ли не каждый год. Одним из самых заметных за последнее десятилетие стал оранжевый фитнес — система Orangetheory Fitness, которую придумала в США тренер Эллен Латам.

Как устроена тренировка

Занятие длится час и делится на три части: кардио, гребля и силовые упражнения. В зале используют беговые дорожки, гребные тренажёры, гантели, эспандеры, BOSU, TRX-петли и медболы. Всё это под музыку и под руководством тренера.

Главная особенность методики — контроль пульса. Каждый участник получает датчик, который передаёт данные на экран студии. Цель — как можно больше времени провести в оранжевой зоне (около 84% от максимальной частоты сердечных сокращений). Эти минуты называют splat points.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте фитнес-браслет или пульсометр, чтобы отслеживать зоны ЧСС.

  2. Для кардио выбирайте беговую дорожку, эллипс или скакалку. Подойдут и уличные пробежки.

  3. Включайте гребной тренажёр — он равномерно нагружает мышцы и развивает выносливость.

  4. Добавляйте силовой блок: приседания, жимы гантелей, упражнения с петлями TRX.

  5. Тренируйтесь не менее трёх раз в неделю, чередуя дни высокой и средней интенсивности.

Мифы и правда

Создатели программы утверждают, что после интенсивного занятия организм продолжает сжигать калории ещё 36 часов за счёт кислородного долга (EPOC). Действительно, этот эффект существует. После тренировки тело тратит энергию на восстановление запасов кислорода, удаление лактата и ресинтез АТФ.

Однако научные данные показывают, что добавка калорий не столь значительна. В одном исследовании бегуны потратили всего около 64 ккал дополнительно в течение 9 часов после нагрузки. В другом — у женщин разница составила лишь 84 ккал за 14 часов.

"Кислородный долг может сильно отличаться в зависимости от того, насколько подготовлен человек", — отмечают учёные.

То есть новички восстанавливаются дольше, а профессиональные атлеты быстрее. Эффект индивидуален и предсказать его заранее невозможно.

FAQ

Как выбрать пульсометр для занятий?
Подойдут как бюджетные фитнес-браслеты, так и спортивные часы. Главное — чтобы устройство корректно измеряло ЧСС в движении.

Сколько стоит абонемент в студии Orangetheory Fitness?
В разных странах цены различаются: в среднем месячный пакет обходится в 120-180 долларов.

Что лучше: OTF или обычный бег?
По сжиганию калорий разница невелика. Но формат группового занятия с музыкой и тренером многим проще выдерживать регулярно, чем монотонную пробежку.

Исторический контекст

  • 2010 год — Эллен Латам запускает первую студию во Флориде.
  • 2012 год — система оформляется во франшизу.
  • 2020-е — сеть расширяется до 1500 студий в 25 странах мира.
  • Россия в этот список не входит, официальных залов OTF здесь нет.

А что если…

Живя в России, вы можете воссоздать подобную схему самостоятельно. Используйте пульсометр, комбинируйте кардио и силовой блок, ориентируйтесь на зоны ЧСС. Для интервальных тренировок подойдут бег, прыжки через скакалку, работа на эллиптическом тренажёре.

Необязательно держаться именно 12 минут в оранжевой зоне — таких рекомендаций нет ни в одном официальном руководстве ВОЗ. Важнее — регулярность и постепенное повышение нагрузки.

Интересные факты

  1. У Orangetheory Fitness есть собственный YouTube-канал с более чем 400 домашними тренировками.

  2. В среднем за одно занятие участники делают от 5 до 8 тысяч шагов.

  3. В студиях OTF пульсовые зоны отображаются на экране в реальном времени для всех, что создаёт элемент "здоровой конкуренции".

