Апельсиновый кекс: тайный ингредиент, который перевернёт вашу кухню

Представьте: простой рецепт, который превращает обычные продукты в настоящий шедевр выпечки. Этот кекс с апельсиновой цедрой — яркий, ароматный и невероятно вкусный. А главное, его можно приготовить из того, что наверняка найдётся на вашей кухне. Вместо апельсинов подойдут мандарины, лаймы или лимоны — просто скорректируйте сахар по вкусу!

Ингредиенты

Пшеничная мука: 160 г (или чуть больше, если тесто разжижится)

Сметана (15-20% жирности): 100 г

Сахар: 120 г

Сливочное масло: 70 г

Апельсиновый сок: 50 мл

Яйца: 3 шт.

Апельсиновая цедра: 1 ст. л.

Разрыхлитель: 1 ч. л.

Апельсин: 1 шт.

Сахар: 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Возьмите сметану погуще, жирностью не менее 20%. Можно заменить на каймак. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким. В миске взбейте яйца с сахаром миксером до пышной пены с множеством пузырьков. Если апельсины кислые, добавьте сахара чуть больше — кекс выйдет умеренно сладким.

Влейте сметану и мягкое масло к яйцам, взбейте снова. Масло останется в виде хлопьев — это нормально, не добивайтесь полной однородности. Не переусердствуйте, чтобы тесто хорошо поднялось. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте в тесто. Взбейте всё вместе.

Влейте апельсиновый сок, добавьте цедру и перемешайте. Тесто должно быть вязким, но не плотным. Если разжижается, подсыпьте муки. Для красивого вида приготовьте карамелизированные апельсины: вымойте апельсин, нарежьте кружочками или полукружьями.

Смажьте форму маслом, присыпьте сахаром, разложите апельсиновые ломтики. Залейте тестом, разровняйте. Запекайте в духовке при 180°C 40-45 минут. Время зависит от вашей духовки.

Готовый кекс переверните на блюдо, чтобы апельсины были сверху. Из-за сметаны и сока он выйдет слегка влажным внутри, не пышным — как бисквит. Если хотите воздушности, сок можно не добавлять.