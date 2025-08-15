Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:10

Не десерт, а взрыв эмоций: почему этот пирог едят даже те, кто не любит сладкое

Технология приготовления апельсинового пирога по ГОСТу

Какой десерт может быть проще и вкуснее, чем бисквитный пирог с апельсинами? Этот рецепт покорит вас своей лёгкостью и потрясающим цитрусовым ароматом. Пирог получается пышным, мягким и гарантированно удаётся даже у тех, кто нечасто печёт.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Пшеничная мука — 150 г
  • Сахар — 180 г
  • Апельсин (крупный) — 1 шт.
  • Растительное масло — 1/2 ч. л.
  • Сахарная пудра — 1 ст. л. (для украшения)
  • Соль — щепотка

Пошаговый рецепт

Тщательно вымойте апельсин щёткой и горячей водой. Натрите цедру на мелкой тёрке, избегая белой части (она даёт горечь). Очистите фрукт от плёнок, нарежьте мякоть кусочками.

Разделите белки и желтки. Желтки взбейте с половиной сахара до пышной светлой массы. Белки охладите, добавьте щепотку соли и взбивайте до устойчивых пиков, постепенно добавляя оставшийся сахар.

Аккуратно соедините белки, желтки и цедру. Просеянную муку вводите частями, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Добавьте кусочки апельсина. Форму смажьте маслом, выложите тесто. Выпекайте при 180°C 25-30 минут (готовность проверяйте шпажкой). Дайте пирогу немного остыть в форме, затем переложите на решётку.

Посыпьте сахарной пудрой и цедрой. Подавайте с чаем, кофе или используйте как основу для торта.

