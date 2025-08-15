Не десерт, а взрыв эмоций: почему этот пирог едят даже те, кто не любит сладкое

Какой десерт может быть проще и вкуснее, чем бисквитный пирог с апельсинами? Этот рецепт покорит вас своей лёгкостью и потрясающим цитрусовым ароматом. Пирог получается пышным, мягким и гарантированно удаётся даже у тех, кто нечасто печёт.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Пшеничная мука — 150 г

Сахар — 180 г

Апельсин (крупный) — 1 шт.

Растительное масло — 1/2 ч. л.

Сахарная пудра — 1 ст. л. (для украшения)

Соль — щепотка

Пошаговый рецепт

Тщательно вымойте апельсин щёткой и горячей водой. Натрите цедру на мелкой тёрке, избегая белой части (она даёт горечь). Очистите фрукт от плёнок, нарежьте мякоть кусочками.

Разделите белки и желтки. Желтки взбейте с половиной сахара до пышной светлой массы. Белки охладите, добавьте щепотку соли и взбивайте до устойчивых пиков, постепенно добавляя оставшийся сахар.

Аккуратно соедините белки, желтки и цедру. Просеянную муку вводите частями, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Добавьте кусочки апельсина. Форму смажьте маслом, выложите тесто. Выпекайте при 180°C 25-30 минут (готовность проверяйте шпажкой). Дайте пирогу немного остыть в форме, затем переложите на решётку.

Посыпьте сахарной пудрой и цедрой. Подавайте с чаем, кофе или используйте как основу для торта.