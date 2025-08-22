Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 23:19

Пауки не выносят этого запаха: простой трюк с апельсином защитит ваш дом

Сезон пауков длится с сентября до октября: как защитить дом апельсиновыми корками

Начался сезон пауков, который традиционно длится с начала сентября до середины октября. В это время многие семьи уже замечают у себя дома непрошеных "гостей". Но существует простой и доступный способ не пустить их в жилище — использовать апельсиновые корки.

Почему пауки заходят в дома осенью

С окончанием лета пауки начинают искать более тёплые и безопасные места для укрытия и спаривания. В домах они чаще всего проникают:

  • через щели и трещины в стенах;

  • приоткрытые окна и двери;

  • а иногда — с растениями или одеждой, принесённой с улицы.

Наиболее распространённые виды в домах — домовой паук, а также пауки-"долгоножки" (cellar spiders), lace web spiders и даже ложные вдовы (false widows), которых легко узнать по блестящему коричневому телу и округлой форме.

Как апельсиновые корки помогают избавиться от пауков

Эксперты отмечают, что пауки не переносят цитрусовый аромат, особенно запах апельсиновой кожуры. Всё дело в эфирных маслах и кислых соединениях, которые действуют на них отпугивающе.

Как применять:

  • разложите свежие или слегка подсушенные корки вблизи окон, дверей и мусорных вёдер;

  • можно натереть коркой подоконники, плинтусы и щели, через которые пауки чаще всего пробираются в дом;

  • усиливают эффект также лимонные и мандариновые корки.

Дополнительные меры защиты

  • держите окна и двери закрытыми вечером, когда включён свет, — он привлекает насекомых, а за ними приходят и пауки;

  • заделайте трещины и щели в стенах и возле труб;

  • поддерживайте чистоту, не давая паутине скапливаться в углах и на потолке.

Апельсиновая кожура — это простой, безопасный и абсолютно натуральный способ сделать ваш дом менее привлекательным для пауков в сезон их миграции.

