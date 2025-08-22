Пауки не выносят этого запаха: простой трюк с апельсином защитит ваш дом
Начался сезон пауков, который традиционно длится с начала сентября до середины октября. В это время многие семьи уже замечают у себя дома непрошеных "гостей". Но существует простой и доступный способ не пустить их в жилище — использовать апельсиновые корки.
Почему пауки заходят в дома осенью
С окончанием лета пауки начинают искать более тёплые и безопасные места для укрытия и спаривания. В домах они чаще всего проникают:
-
через щели и трещины в стенах;
-
приоткрытые окна и двери;
-
а иногда — с растениями или одеждой, принесённой с улицы.
Наиболее распространённые виды в домах — домовой паук, а также пауки-"долгоножки" (cellar spiders), lace web spiders и даже ложные вдовы (false widows), которых легко узнать по блестящему коричневому телу и округлой форме.
Как апельсиновые корки помогают избавиться от пауков
Эксперты отмечают, что пауки не переносят цитрусовый аромат, особенно запах апельсиновой кожуры. Всё дело в эфирных маслах и кислых соединениях, которые действуют на них отпугивающе.
Как применять:
-
разложите свежие или слегка подсушенные корки вблизи окон, дверей и мусорных вёдер;
-
можно натереть коркой подоконники, плинтусы и щели, через которые пауки чаще всего пробираются в дом;
-
усиливают эффект также лимонные и мандариновые корки.
Дополнительные меры защиты
-
держите окна и двери закрытыми вечером, когда включён свет, — он привлекает насекомых, а за ними приходят и пауки;
-
заделайте трещины и щели в стенах и возле труб;
-
поддерживайте чистоту, не давая паутине скапливаться в углах и на потолке.
Апельсиновая кожура — это простой, безопасный и абсолютно натуральный способ сделать ваш дом менее привлекательным для пауков в сезон их миграции.
