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Женщина с апельсиновым соком и овощами
Женщина с апельсиновым соком и овощами
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:20

Апельсиновый сок считают одним из самых полезных: есть нюанс, о котором мало кто знает

Апельсиновый сок по праву считается одним из наиболее изученных и ценных продуктов, способных снижать активность генов, отвечающих за воспалительные процессы и стресс, рассказала NewsInfo молекулярный биолог, биохимик, нутрициолог Юлия Дробышева. Эксперт проанализировала влияние цитрусовых напитков на метаболизм и объяснила разницу между домашними фрешами и продукцией из магазинов.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление апельсинового сока помогает контролировать артериальное давление и обмен веществ. Ученые связали этот эффект с гесперидином — флавоноидом, укрепляющим сосудистую стенку.

При этом специалисты напоминают, что даже популярное лакомство может стать союзником для сердечно-сосудистой системы, если употреблять его правильно.

Основную пользу приносят именно свежевыжатые варианты, содержащие живые ферменты и витамины, говорит биохимик. Однако ценность фреша стремительно падает после приготовления: из-за контакта с воздухом витамин С разрушается уже через 15-20 минут. Покупные аналоги проходят пастеризацию, которая гарантирует микробиологическую безопасность, но лишает продукт части полезных соединений. Эксперт подчеркнула, что воздействие напитка индивидуально: у людей с нормальной массой тела он эффективнее купирует воспаления, а при лишнем весе стимулирует жировой обмен.

"Апельсиновый сок — хороший, научно изученный, обоснованный выбор среди соков. Но отнести его к универсальному и самому полезному напитку — не для всех и не всегда. Эффект индивидуален, у людей с нормальным весом сок активнее снимает воспаление, а при избыточном весе улучшает жировой обмен", — отметила Дробышева.

Отсутствие клетчатки в соке делает его концентратом, который провоцирует резкие колебания уровня сахара в крови. Для людей, имеющих проблемы с углеводным обменом, это представляет серьезную угрозу. В таких случаях медики часто рекомендуют искать натуральные напитки, не вызывающие резких скачков глюкозы. Также стоит учитывать, что невидимое воспаление клеток часто является следствием неправильного питьевого режима.

"Фреш содержит максимум живых витаминов и ферментов, флавоноидов, гесперидина. Но нужно сделать оговорку, что натуральный сок — это концентрат, который подходит не всем, так как в нем нет защитной клетчатки целого фрукта. Это вызывает резкий скачок глюкозы в крови, что опасно при диабете и инсулинорезистентности", — рассказала эксперт.

Высокая кислотность апельсинового сока может спровоцировать обострение гастрита или изжогу, поэтому его категорически не рекомендуется употреблять натощак. Кроме того, стоматологи советуют использовать трубочку при питье. Это необходимо, чтобы защитить зубы, так как кислотная эрозия разрушает эмаль при прямом контакте.

После употребления сока желательно прополоскать рот водой. Также важно помнить, что клетчатка в рационе является незаменимым компонентом для поддержания баланса, который невозможно полностью заменить соками.

Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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