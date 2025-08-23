Желудок страдает, вес возвращается: чем опасна мода на монодиеты
Желание быстро похудеть нередко толкает людей на крайние эксперименты с питанием. Однако не все диеты безопасны. Нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life. ru предупредила: апельсиновая монодиета может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.
Чем опасно питание только апельсинами
По словам специалиста, переход на рацион, состоящий исключительно из цитрусов, не только не помогает в долгосрочной перспективе, но и наносит удар по организму.
- ухудшается самочувствие, что часто ошибочно принимают за обычный голод;
- страдает сердечно-сосудистая система и другие органы из-за резкой перестройки питания;
- апельсиновый сок раздражает слизистую желудка, повышая риск заболеваний ЖКТ;
- возрастает вероятность обострения хронических болезней.
"Апельсиновый сок может сильно раздражать стенки желудка, что в итоге приведет к ухудшению состояния ЖКТ и дальнейшему набору веса. Такая диета может стать бомбой замедленного действия", — подчеркнула Бурлакова.
Почему результат обманчив
Монодиеты действительно могут дать быстрый визуальный эффект, но он нестойкий. Организм испытывает стресс, метаболизм замедляется, а потерянный вес быстро возвращается.
Как худеть безопасно
Нутрициолог настоятельно рекомендует отказываться от сомнительных систем питания и доверять процесс специалистам. Грамотный врач-диетолог сможет выявить истинные причины лишнего веса, назначить анализы и подобрать индивидуальный рацион без риска для здоровья.
Итог
Апельсиновая диета — не способ к стройности, а потенциальный удар по желудку, сосудам и обмену веществ. Лучший путь к здоровому телу — постепенное и контролируемое снижение веса под руководством профессионала.
