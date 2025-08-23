Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Желе в апельсиновых дольках
Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:01

Желудок страдает, вес возвращается: чем опасна мода на монодиеты

Нутрициолог предупредил об опасности апельсиновой диеты для желудка и сердца

Желание быстро похудеть нередко толкает людей на крайние эксперименты с питанием. Однако не все диеты безопасны. Нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life. ru предупредила: апельсиновая монодиета может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Чем опасно питание только апельсинами
По словам специалиста, переход на рацион, состоящий исключительно из цитрусов, не только не помогает в долгосрочной перспективе, но и наносит удар по организму.

  • ухудшается самочувствие, что часто ошибочно принимают за обычный голод;
  • страдает сердечно-сосудистая система и другие органы из-за резкой перестройки питания;
  • апельсиновый сок раздражает слизистую желудка, повышая риск заболеваний ЖКТ;
  • возрастает вероятность обострения хронических болезней.

"Апельсиновый сок может сильно раздражать стенки желудка, что в итоге приведет к ухудшению состояния ЖКТ и дальнейшему набору веса. Такая диета может стать бомбой замедленного действия", — подчеркнула Бурлакова.

Почему результат обманчив
Монодиеты действительно могут дать быстрый визуальный эффект, но он нестойкий. Организм испытывает стресс, метаболизм замедляется, а потерянный вес быстро возвращается.

Как худеть безопасно
Нутрициолог настоятельно рекомендует отказываться от сомнительных систем питания и доверять процесс специалистам. Грамотный врач-диетолог сможет выявить истинные причины лишнего веса, назначить анализы и подобрать индивидуальный рацион без риска для здоровья.

Итог
Апельсиновая диета — не способ к стройности, а потенциальный удар по желудку, сосудам и обмену веществ. Лучший путь к здоровому телу — постепенное и контролируемое снижение веса под руководством профессионала.

