Апельсиновая шарлотка: быстрый путь к десерту, который все хвалят, а ты готовишь за 40 минут

Задумывались ли вы о том, чтобы превратить обычную шарлотку в настоящий праздник вкуса? Сегодня я поделюсь рецептом апельсиновой шарлотки, где сочные кусочки апельсина и клюква добавляют свежести и яркости. Это просто, вкусно и готовится из того, что обычно есть под рукой. Давайте приступим!

Ингредиенты

Яйца: 3 шт.

Пшеничная мука: 1 стакан

Коричневый сахар: 1 стакан

Апельсины: 1 шт. (или 2, если без клюквы)

Клюква: 0,5 стакана

Сахарная пудра для посыпки: 20 г

Пошаговое приготовление

Соберите все ингредиенты, как указано выше. Не забудьте добавить цедру апельсина для большего аромата — это сделает шарлотку ещё аппетитнее! Включите духовку на 180-200 градусов. Пока она греется, займёмся тестом — оно готовится элементарно.

В большой миске смешайте яйца, муку и сахар. Взбейте миксером до однородности. Добавьте цедру апельсина для усиления аромата. Очистите апельсин от кожуры и плёнок, нарежьте на небольшие кусочки.

Смажьте форму маслом, вылейте половину теста. Сверху разложите кусочки апельсина и клюкву. Залейте оставшимся тестом. Поставьте в духовку на 30 минут. Следите за золотистым цветом — духовки бывают разные.

Дайте пирогу немного остыть в форме, затем достаньте и посыпьте сахарной пудрой. В разрезе это выглядит потрясающе.