Рыжая кошка
Рыжая кошка
© freepik.com is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:08

Рыжие кошки оказались не такими, как мы думали: в их ДНК нашли странный сбой

Учёные Стэнфордского университета выявили ген, определяющий рыжий окрас кошек

Рыжие кошки всегда выделяются среди своих сородичей. Они словно впитали солнечный свет — тёплые, выразительные, с характером, который невозможно спутать с другим. Многие владельцы уверены, что их поведение действительно отличается: то нежно-обнимательные, то совершенно безумные, они способны за минуту превратиться из пушистого ангела в маленького урагана.

И вот теперь у этих наблюдений появилось научное подтверждение. Генетики выяснили: рыжие кошки действительно отличаются от других не только цветом шерсти, но и на уровне ДНК.

Как наука объясняет рыжий цвет

Исследование, проведённое в Стэнфордском университете, показало: у рыжих кошек есть уникальная мутация на Х-хромосоме, которая встречается только у представителей этого окраса. Именно поэтому подавляющее большинство рыжих кошек — самцы.

У котов одна Х-хромосома, а значит, достаточно одной копии гена, чтобы шерсть стала янтарно-золотой. У кошек же две Х-хромосомы, и поэтому для появления рыжего окраса нужно совпадение — мутация должна быть на обеих.

Учёные обнаружили, что у рыжих котов отсутствует небольшой фрагмент ДНК, из-за чего в клетках пигмента активируется редкий ген Arhgap36. Обычно он никак не влияет на окраску, но у кошек запускает другую "дорожку" формирования пигмента — отсюда и появляется характерный солнечный оттенок.

Сравнение окрасов

Окрас кошки Особенности гена Распространённость Поведенческие черты (по наблюдениям владельцев)
Рыжий Мутация на Х-хромосоме (Arhgap36) Встречается у ~20% котов Энергичные, активные, с выраженным темпераментом
Серый Комбинация рецессивных аллелей ~15% Спокойные, уравновешенные
Чёрный Доминирующий пигмент eumelanin ~25% Независимые, осторожные
Белый Отсутствие пигмента, возможен ген альбинизма ~10% Чувствительные, дружелюбные
Трёхцветный Комбинация Х-хромосом, только самки ~10% Игривые, с переменчивым характером

Как ухаживать за рыжим питомцем: пошаговый гид

  1. Регулярное вычёсывание. Рыжая шерсть яркая, но очень заметно линяет. Используйте щётку с мягкими зубьями или перчатку-груммер дважды в неделю.

  2. Контроль питания. Цвет шерсти напрямую зависит от здоровья кожи. Корм с таурином, омегой-3 и биотином помогает сохранить блеск.

  3. Уход за глазами. Рыжие кошки часто имеют светлую кожу вокруг глаз — удаляйте следы слёз специальными лосьонами без спирта.

  4. Игра каждый день. Эти кошки крайне активны, поэтому игрушки-интерактивы и когтеточки должны быть под рукой.

  5. Регулярные осмотры у ветеринара. Рыжие коты предрасположены к солнечным ожогам на ушах и носу, особенно при короткой шерсти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорировать линьку Комки шерсти в желудке, тусклый цвет Еженедельное вычёсывание и добавки с мальт-пастой
Использовать шампунь для людей Аллергия, сухость кожи Шампунь для кошек с нейтральным pH
Давать дешёвый корм Потеря пигмента, слабая шерсть Премиум-корма с рыбой или курицей
Игнорировать солнце Обгорание ушей Крем-защита для животных с SPF
Скука без игрушек Агрессия и разрушение мебели Игровые комплексы и тоннели для кошек

А что если рыжий кот слишком активный?

Многие владельцы шутят, что рыжие коты — это "кошачья версия кофеина". Их поведение объясняется не только генетикой, но и уровнем социализации. Если питомец рос в одиночестве, без контакта с людьми и другими животными, он может быть чрезмерно возбудим.

В таких случаях помогают:

  • мягкие успокаивающие добавки на основе валерианы или пассифлоры;
  • больше интерактивных игр;
  • чёткий режим сна и кормления.

Главное — не ругать за "шалости": у рыжих котов любопытство встроено в ДНК.

Плюсы и минусы рыжего питомца

Плюсы Минусы
Яркий, запоминающийся окрас Требует постоянного груминга
Тёплый и дружелюбный характер Склонность к "говорливости"
Часто очень ласковые Возможна повышенная активность
Хорошо ладят с детьми Боятся скуки и одиночества

FAQ

Почему большинство рыжих кошек — самцы?
Потому что мутация, вызывающая рыжий цвет, находится на Х-хромосоме. У котов она одна, а у кошек — две, поэтому вероятность совпадения у самок ниже.

Может ли рыжий кот быть спокойным?
Да, темперамент зависит не только от окраса, но и от воспитания. Однако статистически рыжие коты чаще проявляют лидерские черты.

Почему у моего рыжего кота белое пятно на груди?
Это результат смешения генов. Даже у чисто рыжих котов могут быть участки, где пигмент не срабатывает.

Какой корм лучше подходит для яркости шерсти?
Оптимальны рационы с содержанием лосося, моркови и витамина Е — они усиливают цвет и блеск шерсти.

Мифы и правда

Миф Правда
Все рыжие коты злые Нет, просто активные и общительные
Рыжие кошки приносят удачу На Востоке действительно считалось, что солнечный окрас отпугивает злых духов
Рыжие коты всегда толстые Лишний вес связан с питанием, а не с геном
Рыжие не линяют Наоборот, линяют заметно сильнее из-за густоты шерсти

Три интересных факта

  1. У британской породы рыжий окрас встречается реже всего, и он считается "солнечным благословением".

  2. В средневековых Англии рыжие коты считались спутниками алхимиков.

  3. Рыжие котята появляются даже у родителей другого окраса — если мутация проявилась на одной из Х-хромосом.

Исторический контекст

Рыжие кошки встречались в мифах и легендах ещё в античные времена. Египтяне считали их воплощением солнечного божества Ра, в Скандинавии такие коты тянули колесницу богини Фрейи, а в Японии рыжий кот символизировал долголетие и удачу.

