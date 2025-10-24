Рыжие кошки оказались не такими, как мы думали: в их ДНК нашли странный сбой

Рыжие кошки всегда выделяются среди своих сородичей. Они словно впитали солнечный свет — тёплые, выразительные, с характером, который невозможно спутать с другим. Многие владельцы уверены, что их поведение действительно отличается: то нежно-обнимательные, то совершенно безумные, они способны за минуту превратиться из пушистого ангела в маленького урагана.

И вот теперь у этих наблюдений появилось научное подтверждение. Генетики выяснили: рыжие кошки действительно отличаются от других не только цветом шерсти, но и на уровне ДНК.

Как наука объясняет рыжий цвет

Исследование, проведённое в Стэнфордском университете, показало: у рыжих кошек есть уникальная мутация на Х-хромосоме, которая встречается только у представителей этого окраса. Именно поэтому подавляющее большинство рыжих кошек — самцы.

У котов одна Х-хромосома, а значит, достаточно одной копии гена, чтобы шерсть стала янтарно-золотой. У кошек же две Х-хромосомы, и поэтому для появления рыжего окраса нужно совпадение — мутация должна быть на обеих.

Учёные обнаружили, что у рыжих котов отсутствует небольшой фрагмент ДНК, из-за чего в клетках пигмента активируется редкий ген Arhgap36. Обычно он никак не влияет на окраску, но у кошек запускает другую "дорожку" формирования пигмента — отсюда и появляется характерный солнечный оттенок.

Сравнение окрасов