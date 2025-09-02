Яркий вкус и нежность в каждом кусочке: кекс, который растопит даже зимнюю стужу
Вы когда-нибудь пробовали кекс, который не только радует вкусом, но и наполняет дом невероятным ароматом свежих апельсинов? Такой десерт — настоящий праздник для чувств. Сегодня расскажу, как приготовить воздушный и нежный кекс с апельсинами в духовке, который легко станет звездой любого чаепития.
Ингредиенты для кекса с апельсином
- 2 апельсина (лучше красные сицилийские, но подойдут любые)
- 150 г сахара
- 125 г пшеничной муки (высшего или первого сорта)
- 3 яйца
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
Подготовка апельсинов и теста
Для начала тщательно вымойте апельсины и обсушите их. Один апельсин поместите в сотейник, залейте водой и доведите до кипения. Варите на среднем огне около 10-15 минут, затем слейте воду. Нарежьте апельсин ломтиками вместе с кожурой, удалите косточки и измельчите в пюре с помощью блендера.
Второй апельсин нарежьте тонкими кружочками. Если форма для выпечки прямоугольная, разрежьте часть кружочков пополам, чтобы плотно выложить их на дно формы.
Приготовление теста
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Важно не перебить яйца — масса должна увеличиться в объеме в 2-3 раза и покрыться мелкими пузырьками.
Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную смесь. Тесто должно получиться однородным и текучим, но не слишком жидким. Затем добавьте апельсиновое пюре и хорошо перемешайте.
Выпекание и подача
Смажьте форму маслом (если она металлическая) или используйте силиконовую форму. Выложите кружочки апельсина на дно, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Залейте сверху тесто и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 40 минут. Время и температура могут немного варьироваться в зависимости от вашей техники.
После выпекания дайте кексу немного остыть, затем аккуратно переверните на блюдо — апельсиновые кружочки окажутся сверху, создавая красивый и аппетитный узор. Из силиконовой формы кекс легко извлекается без повреждений.
Почему стоит попробовать этот рецепт?
- Яркий вкус и аромат свежих апельсинов
- Пышная и нежная текстура
- Праздничный внешний вид, который украсит любой стол
- Простота приготовления даже для новичков.
