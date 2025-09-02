Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:50

Яркий вкус и нежность в каждом кусочке: кекс, который растопит даже зимнюю стужу

Как приготовить кекс с апельсинами по рецепту кулинарных источников

Вы когда-нибудь пробовали кекс, который не только радует вкусом, но и наполняет дом невероятным ароматом свежих апельсинов? Такой десерт — настоящий праздник для чувств. Сегодня расскажу, как приготовить воздушный и нежный кекс с апельсинами в духовке, который легко станет звездой любого чаепития.

Ингредиенты для кекса с апельсином

  • 2 апельсина (лучше красные сицилийские, но подойдут любые)
  • 150 г сахара
  • 125 г пшеничной муки (высшего или первого сорта)
  • 3 яйца
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Подготовка апельсинов и теста

Для начала тщательно вымойте апельсины и обсушите их. Один апельсин поместите в сотейник, залейте водой и доведите до кипения. Варите на среднем огне около 10-15 минут, затем слейте воду. Нарежьте апельсин ломтиками вместе с кожурой, удалите косточки и измельчите в пюре с помощью блендера.

Второй апельсин нарежьте тонкими кружочками. Если форма для выпечки прямоугольная, разрежьте часть кружочков пополам, чтобы плотно выложить их на дно формы.

Приготовление теста

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Важно не перебить яйца — масса должна увеличиться в объеме в 2-3 раза и покрыться мелкими пузырьками.

Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную смесь. Тесто должно получиться однородным и текучим, но не слишком жидким. Затем добавьте апельсиновое пюре и хорошо перемешайте.

Выпекание и подача

Смажьте форму маслом (если она металлическая) или используйте силиконовую форму. Выложите кружочки апельсина на дно, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Залейте сверху тесто и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 40 минут. Время и температура могут немного варьироваться в зависимости от вашей техники.

После выпекания дайте кексу немного остыть, затем аккуратно переверните на блюдо — апельсиновые кружочки окажутся сверху, создавая красивый и аппетитный узор. Из силиконовой формы кекс легко извлекается без повреждений.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Яркий вкус и аромат свежих апельсинов
  • Пышная и нежная текстура
  • Праздничный внешний вид, который украсит любой стол
  • Простота приготовления даже для новичков.

